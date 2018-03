Filippine - Fiamme in un albergo | almeno 4 morti

interris

: Tragedia nella notte, fiamme in un hotel: 4 morti Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato in un… - salernopost : Tragedia nella notte, fiamme in un hotel: 4 morti Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato in un… -

(Di domenica 18 marzo 2018) L esi sono alzate maestose al Pavilion Hotel and Casino di Manila, nelle. Un incendio divampato per cause da accertare ha creato panico e anche morte. Dei 300 ospiti della struttura,...