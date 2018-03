Fico supera il milione di visitatori E l' estate porterà gli stranieri

TrafFico aereo : se le low cost superano le compagnie tradizionali : Secondo i dati dell'Enac in Italia nel 2017 c'è stato lo storico sorpasso, dovuto soprattutto ai risultati di Ryanair e alle difficoltà di Alitalia

Google ha superato Facebook come fonte di trafFico per i media : Gli editori hanno un nuovo , vecchio, alleato: Google. Il motore di ricerca, che da sempre rappresenta la principale fonte di traffico 'esterna' da pc, ha superato Facebook anche su mobile. Lo ...

Gentiloni : lavoriamo insieme per superare difFicoltà parco via Sabotino a Roma : Roma – Gentiloni: supereremo le difficoltà parco via Sabotino lavorando tutti insieme Roma – In visita al Centro Anziani di via Sabotino a Roma, il... L'articolo Gentiloni: lavoriamo insieme per superare difficoltà parco via Sabotino a Roma su Roma Daily News.

Video di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 con Bungaro e PaciFico per superare la fine di un amore sulle note di Imparare ad amarsi : L’eleganza di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 è una garanzia e la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston in trio con Bungaro e Pacifico è sinonimo di emozione. L’artista milanese, alla sua ottava esperienza alla competizione canora, ha presentato con i due autori il brano Imparare ad amarsi, una canzone che parla della fine di una storia d’amore e di come, per l’appunto, bisogna comportarsi per superare questa ...

Gloria Guida/ “Johnny Dorelli? Abbiamo superato crisi e difFicoltà - l'amore vero vince!” : Gloria Guida sul marito Johnny Dorelli: “Abbiamo superato crisi e difficoltà, l'amore vero vince!”. Le ultime notizie su una delle attrici più apprezzate della commedia sexy degli anni '80.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Nanga Parbat - la storia di Tomek Mackiewicz : scalare le montagne per imparare a superare le difFicoltà della vita : Tomek Mackiewicz, alpinista polacco di 42 anni, aveva iniziato il suo settimo assalto in inverno al Nanga Parbat, la nona montagna più alta della Terra con i suoi 8.126 metri s.l.m, in Pakistan, qualche giorno fa. Purtroppo, le cose non sono andate come sperava e attualmente risulta disperso a oltre 7.000 metri di quota. I suoi parenti non si danno per vinti, credono che sia ancora vivo e vorrebbero che le operazioni di salvataggio ripartissero, ...