Festa del papà | Salvini | Ci sono papà e mamme | non ci sono cose strane

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/17 ...

Festa del papà - a Roma corteo dei padri separati : “Anche noi meritiamo rispetto. Mio figlio? Non lo vedo da 465 giorni” : “Tutti uguali”. Questo lo slogan del Daddy’s Pride, la maniFestazione dei papà separati, organizzata in occasione della Festa del papà. Dal Colosseo a Piazza Venezia, hanno sfilato i papà separati per far valere i loro diritti. “Dopo 20 anni di maniFestazioni, la Festa del papà è ancora solo la Festa dei pasticceri – spiega uno degli organizzatori – Noi vogliamo difendere il diritto dei bambini di amare due ...

Festa del Papà 2018 - frasi d'autore per auguri speciali : Una raccolta di frasi, citazioni e aforismi da inviare via Whatsapp, Facebook o sms per regalare al proprio Papà un giorno speciale Festa del Papà 2018. Data, storia e curiosità

Dal 23 al 24 marzo tutti a tavola la Festa della Spalla Cruda di Sissa - : Quello in cartellone è un weekend ricco di eventi con degustazioni, spettacoli, incontri, organizzato dal Comune di Sissa Trecasali con il patrocinio degli Antichi Produttori, i Castelli del Ducato e ...

Gli auguri di buona Festa del Papà 2018 con video divertenti - immagini e frasi il 19 marzo : Siamo sempre più vicini all'appuntamento del 19 marzo con la necessità di trovare il modo migliore per fare gli auguri di buona Festa del Papà. Quali sono le migliori immagini, i video più divertenti e le frasi contestuali che si possono inviare per una ricorrenza simile? Se avete intenzione di utilizzare app come Facebook e Whatapp ma non sapete come scegliere il contenuto più idoneo per l'appuntamento in programma domani, mi auguro che il ...

La primavera della poesia Festa e reading con la Lettura Speciale|I vostri versi : foto : Il 20 marzo serata con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo E quattro pagine nel nuovo numero del supplemento in edicola fino a sabato 24 marzo Sui social inviateci i vostri versi con #PercorsiDiversi e #vivalaLettura Immagini

Festa del papà : i segreti di bellezza dei «Dilf» famosi : Non ha più senso pensare che a coccolare la propria pelle (ma anche corpo e capelli) sia solo il gentil sesso: all’uomo piace curarsi e oggi sempre più papà celebri rivendicano con orgoglio il proprio diritto a trattamenti beauty su misura. LEGGI ANCHESharing beauty, i cosmetici che lui e lei condividono LEGGI ANCHEQuando barba e baffi sono sexy Aumenta il numero di uomini che va in spa Mentre l’ex calciatore inglese David Beckham ha ...

I regali per la Festa del papà arrivano dalla case circondariali milanesi : Quest’anno i regali per la festa del papà e i sapori di Pasqua arrivano direttamente dalla case circondariali milanesi. Colombe,

Huawei Mate 10 Pro super sconto per la Festa del Papà : ecco il prezzo : Per la festa del Papà l’azienda cinese Huawei ha deciso di offrire il suo Mate 10 Pro in super sconto nelle principali catene commerciali italiane: ecco i dettagli.In concomitanza della festa del Papà, che si terrà il 19 marzo 2018, Huawei ha deciso di offrire al grande pubblico con prezzo scontato il suo Mate 10 Pro.Huawei Mate 10 Pro sconto per la festa del Papa: ecco il prezzoPotete infatti acquistare l’Huawei Mate 10 Pro al ...

Festa del Papà : Un Cronografo Hamilton “Khaki X-Wind”… magari : #TIMEMATTERS #HamiltonWATCH KHAKI X-WIND Auto Chrono H77616533 Per la Festa del Papà accetterei molto volentieri un oggetto, che oltre ad essere bello, unisce eleganza e sportività, precisione insieme a finte rifiniture grezze, cuciture a vista, ma ricercatissime che conferiscono a questo orologio un carattere davvero spiccato. Elegantemente Sportivo. Innovazione, avventura e precisione: sono queste le caratteristiche di un segnatempo ...

Wind lancia due promozioni interessanti per la Festa del papà : Wind approfitta della festa del papà per lanciare due promozioni interessanti. La prima offerta riguarda uno sconto sul prezzo di listino di Huawei Mate 10 Pro. La seconda si chiama invece All Inclusive Celebration 30 ed è una promo che al prezzo di 10 euro al mese un pacchetto interessante formato da ben 1000 minuti, 500 SMS e 30 GB di internet. L'articolo Wind lancia due promozioni interessanti per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

L’Italia del ciclismo in Festa - Nibali ha vinto la Milano-Sanremo : Vincenzo Nibali ha vinto la 109esima edizione della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera di 294 chilometri con il tradizionale arrivo in via Roma. Un vero e proprio capolavoro quello dello "squalo" che riscrive la storia del ciclismo italiano.Continua a leggere

Irish Film Festa 11 - da mercoledì alla Casa del Cinema : ... Into the West , Tir-na-nOg " È vietato portare cavalli in città , 1992, : scritto da Jim Sheridan e diretto da Mike Newell , il Film è una fiaba moderna ambientata nel mondo dei Traveller , l'...

Svastiche sui cancelli dell'ANPI - Sanguinetti : «Cominciamo a vietare le maniFestazioni neofasciste» : Carrara - "Banalizzare quanto accaduto oggi alla sede dell'ANPI è sbagliato": a parlare è il presidente della sezione di Carrara Nando Sanguinetti . "In Italia forze politiche palesemente fasciste, ...