Federer contro Del Potro è superfinale a Indian Wells

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Juan Martin Del Potro domina contro Raonic. L’argentino sfiderà in finale Federer : Sara l’argentino Juan Martin Del Potro a sfidare il n.1 del mondo Roger Federer nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il n.8 del ranking si è imposto facilmente contro l’ex top10 (attuale n.38 del ranking) Milos Raonic con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato dal sudamericano che ha imposto il suo ritmo all’incontro contro un Raonic incapace di contrapporsi alla potenza da fondo ...

Tennis - Indian Wells 2018 : Federer ai quarti. Contro Chardy basta il servizio perfetto : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD PRIMO QUARTO DI FINALE alle 21 di giovedì 15 ...

Tennis World Tour : un nuovo video di gameplay mostra un incontro tra Federer e Monfils : Breakpoint Studio ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay di Tennis World Tour, il titolo sportivo tanto atteso da quell'importante fetta di fan vedovi dei grandi videogiochi Tennistici del passato. Il video, riportato da Gamespot, mostra un incontro tra Roger Federer e Gael Monfils, ed è utile per farsi un'idea del gameplay del gioco in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch.Tennis World Tour potrà contare su un sistema di controlli ...

FOTO Hyeon Chung : “Ecco perché mi sono ritirato contro Federer”. Che vesciche e tagli al piede! : Hyeon Chung si è ritirato nel corso della semifinale degli Australian Open giocata questa mattina contro Roger Federer. Il sudcoreano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo due set, non riuscendo più a tenere testa al Maestro a causa di problemi fisici. Il sudcoreano ha poi fatto capire agli appassionati quali fossero le sue difficoltà postando una FOTO su Instagram: il fenomeno della Next Gen aveva vesciche e tagli sul piede che gli impedivano ...

Australian Open 2018/ Diretta Federer Chung (risultato finale 6-1 5-2 rit) : precedenti contro Cilic (tennis) : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, la seconda semifinale maschile vede vincitore Roger Federer grazie al ritiro di Hyeon Chung per un problema al piede(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:33:00 GMT)

Tennis - Australian Open : Chung si ritira - Federer in finale contro Cilic : MELBOURNE - Si spegne il sogno di Hyeon Chung, in finale ci va Roger Federer. Il cammino del 21enne coreano agli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica si interrompe in semifinale dopo ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta : Federer distrugge Berdych - è in semifinale contro Chung. Avanza anche la Halep : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Roger Federer domina contro Berdych ed è in semifinale dove affronterà Hyeon Chung. Sarà grande scontro tra Halep e Kerber(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:52:00 GMT)

Australian Open 2018 : Roger Federer a caccia della semifinale - Sandgren-Chung scontro tra sorprese : Si conclude domani il quadro dei quarti di finale degli Australian Open 2018 dei due tabelloni di singolare maschile e femminile. La Rod Laver Arena di Melbourne sarà teatro degli ultimi quattro confronti in programma e lo spettacolo è garantito. I match inizieranno a partire dalle 11.00 locali (1.00 italiane) con l’incontro tra la teste di serie n.21 del seeding, la tedesca Angelique Kerber e l’americana Madison Keys (testa di serie ...

LIVE Australian Open 2018 - lunedì 22 gennaio in DIRETTA : Fognini ko in tre set - Federer in vantaggio contro Fucsovics : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (lunedì 22 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a ...

LIVE Australian Open 2018 - lunedì 22 gennaio in DIRETTA : Fognini ko in tre set - Federer in vantaggi contro Fucsovics : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. lunedì 22 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputerano gli ultimi ottavi di finale in programm. L’Italia si affida ad Fabio Fognini che sfiderà Tomas Berdych, in campo anche Federer contro Fucsovicx e Djokovic-Chung. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (lunedì 22 gennaio): cronaca in tempo ...

Australian Open 2018 : Federer contro la sorpresa Fucsovics - Fognini tenta l’impresa contro Berdych : Nella giornata di domani si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile e femminile degli Australian Open 2018, definendo chi saranno i qualificati ai quarti di Melbourne (Australia). Nel draw degli uomini le attenzioni saranno tutte per Roger Federer (testa di serie n.2) che nel terzo incontro in programma nella Rod Laver Arena se la vedrà contro una delle sorprese del torneo, ovvero l’ungherese Marton ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Fognini vince il primo set con Zeballos. Sonego fa l’impresa contro Haase! Salutano Berrettini e Fabbiano. Debutta Federer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...