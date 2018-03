Fed | verso rialzo tassi interesse

Putin verso il quarto e ultimo mandato. Domani il voto. Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le ... : Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Bce - piccoli passi verso uscita QE? Ma Draghi ora ha il grattacapo Trump. E la Fed già mette le mani avanti : Qualche piccolo passo verso l'uscita dal QE, nella giornata di oggi, la Bce potrebbe farlo. E' quanto ritengono gli analisti intervistati da Reuters sottolineando che, dalla riunione odierna del ...

Elezioni 2018 - tanti europeisti ma ognuno con un messaggio diverso. Così l’Europa Federale fatica : La campagna elettorale l’ha dimostrato e il voto del 4 marzo probabilmente lo confermerà: in Italia, le forze politiche europeiste, seppur moderatamente, sono una minoranza; e quelle che dichiarano senza reticenze il loro sostegno all’integrazione europea sono quasi marginali. Eppure, la galassia delle istituzioni e delle organizzazioni europeiste, che nelle ultime settimane ha moltiplicato eventi e iniziative, fatica a unire le proprie forze e ...

VERSO LE ELEZIONI - Scuola - il ministro Fedeli a Caserta. Graziano - Pd - : impegno per potenziare tempo pieno : Questo sarà possibile migliorando la qualità e la quantità del personale docente, in modo da affrontare anche il tema della mobilità che in questi anni ha creato rotture con il mondo della Scuola". "...

Sci di fondo - Federico Pellegrino verso una trasformazione : “Punterò alla staffetta per le Olimpiadi 2022” : Federico Pellegrino è indubbiamente la punta di diamante dello sci di fondo italiano, sta trascinando un intero movimento e sta regalando emozioni a grappoli. Il valdostano ha conquistato una sontuosa medaglia d’argento nella sprint alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e si candida al ruolo di grande favorito nella prossima team sprint (anche se non sappiamo ancora quale sarà il suo compagno di squadra). Il 27enne è il volto ...

Loretta Mester verso la vice presidenza della Fed : Teleborsa, - Loretta Mester potrebbe diventare il nuovo vicepresidente del board della Fed . Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal , la Casa Bianca starebbe studiando il suo ...

Tennis - Fed Cup 2018 – L’Italia verso la Spagna. Sara Errani : “Sfida dura - noi squadra giovane”. L’emozione di Cocciaretto e la sicurezza di Garbin : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathiana Garbin che però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A. Sara Errani è la veterana della squadra, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ...

“Sono in viaggio verso casa…”. La lettera choc di papa Benedetto XVI. Le strazianti parole di Ratzinger - la tristezza dei Fedeli : L’undici febbraio di 5 anni fa c’erano le nuvole su Roma. Un temporale. Un fulmine che centra la basilica di San Pietro. Un simbolo per chi ci crede, un segnale per chi si sforza sempre di guardare un po’ oltre anche quando, dietro lo steccato, c’è esattamente quello che la realtà vuole che ci sia e non i nostri desideri. papa Ratzinger si dimise in un giorno di pioggia. Via dalla politica. Incapace di arginare la corruzione del clero ed ...

Fed Cup 2018 - la Spagna ai raggi X. Carla Suarez Navarro fa propendere il pronostico verso le iberiche : Un weekend di fuoco attende le azzurre della Fed Cup 2018 nel match valevole per il World Group II, programmato il 10 e 11 febbraio sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti contro la Spagna. In gioco ci sarà la promozione e per le ragazze di Tathiana Garbin, orfane di Roberta Vinci (per questioni di anagrafe…) e Camila Giorgi (per questioni legate alla sua squalifica di 9 mesi), sarà molto dura affrontare le “Furie ...

Fed : attenzione si sposta verso meeting marzo - mercati scontano già possibile rialzo - analisti - : "Ora l'attenzione di sposta sul meeting di marzo, il primo sotto la presidenza di Jerome Powell. I mercati hanno praticamente già scontato un possibile rialzo e ci aspettiamo che le dichiarazioni ...

Tennis - Camila Giorgi ricorre al Tar del Lazio. Niente riavvicinamento con la FIT : verso l’ennesima esclusione in Fed Cup : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda Camila Giorgi-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche la Tennista marchigiana, almeno dopo il tentativo di riavvicinamento tra lei e la Federazione. Niente affatto: Camila ha presentato ricorso al Tar del Lazio ...