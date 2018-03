Fassone | ' Reina non ancora preso Kalinic? Appoggiamo Gattuso'

Fassone sull'affare Reina : 'Non è ancora fatta - ma avere sia lui che Donnarumma...' : L'amministratore delegato del Milan , Marco Fassone , ha parlato a Premium Sport del colpo di mercato Pepe Reina : ' L'acquisto di Reina ? Non l'abbiamo ancora preso, abbiamo solo informato il Napoli che ci stiamo parlando. Ma se ci fosse questa opportunità non penso che ...

Milan - Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate : Reina e Willian osservati speciali : Milan, Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate: Reina e Willian osservati speciali Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Fassone E Mirabelli- Dopo una seconda parte di stagione in grande spolvero, il Milan è pronto a concentrare le sue attenzioni in vista del futuro e della prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime ...