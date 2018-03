Fake news | Svizzera è protetta da federalismo e democrazia diretta

swissinfo.ch

: Insomma, il capo della comunicazione dei 5 stelle nonché giornalista Rocco Casalino ha la fake news pure nel curriculum. Annamo bene. #m5s - stanzaselvaggia : Insomma, il capo della comunicazione dei 5 stelle nonché giornalista Rocco Casalino ha la fake news pure nel curriculum. Annamo bene. #m5s - borghi_claudio : @byoblu @valy_s Ovvio... ci stanno provando dal secondo dopo che ho fatto quest'intervista... E la seconda fake new… - welikeduel : Di reddito di cittadinanza, di fake news e di cose prodotte in rete #propagandalive -

(Di domenica 18 marzo 2018) "Inla personalizzazione della politica è meno presente che negli Stati Uniti, in Francia o in Italia: gli elettori votano piuttosto per dei partiti, delle proposte o delle idee". Neuer ...