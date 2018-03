Facebook oscura Cambridge Analytica | “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) La società di analisi datiè accusata di averdi 50di utenti e di aver usato queste informazioni riservate per influenzare i risultati delle elezioni presidenziali americane, ma anche della Brexit. Di proprietà del miliardario Robert Mercer, all’epoca dei fatti aveva tra i vertici anche Steve Bannon, consigliere personale e stratega della campagna elettorale di Donald Trump. A due anni di distanza, arriva la decisione di, basta sull’accusa di aver incamerato un’enorme massa di informazioni personali senza autorizzazione già dagli inizi del 2014 e di non averli poi distrutti. Da tempo laAnalytics era nel mirino di Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate: come nella serie tv House of Cards, Trump avrebbe infatti sfruttato i dati raccolti da questa società per progettare un ...