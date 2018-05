Facebook oscura Analytica | “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori americani per

Facebook oscura Cambridge Analytica : “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori americani per aiutare Trump” : La società di analisi dati Cambridge Analytica è accusata di aver rubato i profili Facebook di 50 milioni di utenti e di aver usato queste informazioni riservate per influenzare i risultati delle elezioni presidenziali americane, ma anche della Brexit. Di proprietà del miliardario Robert Mercer, all’epoca dei fatti aveva tra i vertici anche Steve Bannon, consigliere personale e stratega della campagna elettorale di Donald Trump. A due anni ...

Facebook oscura società dati che ha aiutato Trump