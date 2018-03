FA Cup | Leicester-Chelsea in diretta | probabili formazioni e risultato LIVE dalle 17 30

Probabili Formazioni Leicester-Chelsea - FA Cup 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester-Chelsea, FA Cup 2017/2018, Ore 17.30: Foxes con assente solo Amartey; Blues con chi ha giocato meno. I Quarti di Finale di FA Cup hanno inizio, e uno di questi vede il match del King Power Stadium traa i padroni di casa del Leicester e il Chelsea. Foxes che vengono dalla vittoria in campionato contro il WBA fanalino di coda, ma gli uomini di Puel, grazie a questo successo, sono ritornati a ottenere i 3 ...

FA Cup - Chelsea ai quarti col poker - anche il Leicester avanza : Tutto facile per il Chelsea di Antonio Conte, che avanza ai quarti di finale di FA Cup con un comodo 4-0 all'Hull City in uno dei due match che stasera ha aperto il quadro degli ottavi del torneo. ...

Var in Fa Cup regala un gol al Leicester : LONDRA, 16 GEN - Svolta storica nel calcio inglese dove, per la prima volta, un gol è stato assegnato con l'ausilio della Var, sperimentata nella Fa cup nell'attesa della sua introduzione anche in ...

Probabili Formazioni Leicester City-Fleetwood Town - FA Cup 16-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Fleetwood Town, Replay del Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 20.45: torna Slimani dal 1′? Dopo il pareggio per 0-0 in casa del Chelsea, il Leicester affronta il Fleetwood Town nel replay del terzo turno di FA Cup. Gli ospiti, allenati da Uwe Rösler sono una formazione che milita nella League One e reduci dalla vittoria in casa del Southend United. Attualmente occupano l’undicesima ...

Probabili Formazioni Fleetwood Town-Leicester City - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Fleetwood-Leicester, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 13.45: Foxes senza Vardy. Il Terzo turno di FA Cup riparte sabato con la sfida tra Fleetwood Town e Leicester City. Il Fletwood, allenato da Uwe Rösler, è una formazione che milita in League One ed occupa la dodicesima posizione con 33 punti. Le Foxes, invece, occupano l’ottava in Premier League con 30 e sono tornati alla vittoria in casa per 3-0 con ...