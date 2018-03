FA Cup | Chelsea e Southampton volano in semifinale

FA Cup - Southampton e Chelsea in semifinale : Wigan-Southampton 0-2: cronaca, tabellino e statistiche Leicester-Chelsea 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

FA Cup - il Chelsea di Conte vola in semifinale : Leicester sconfitto 2-1 ai supplementari : Leicester , INGHILTERRA, - Il Chelsea vola in semifinale di FA Cup raggiungendo il Tottenham , il Manchester United e il Southampton . La squadra di Antonio Conte , infatti, ai quarti di finale ha ...

FA Cup - Leicester-Chelsea 0-0 in diretta : risultato LIVE. Saints in semifinale : FORMAZIONI UFFICIALI Leicester City , 4-4-2, : Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Mahrez, Iborra, Ndidi, Albrighton; Iheanacho, Vardy. Chelsea , 3-4-3, : Caballero; Azpilicueta, ...

Probabili Formazioni Leicester-Chelsea - FA Cup 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester-Chelsea, FA Cup 2017/2018, Ore 17.30: Foxes con assente solo Amartey; Blues con chi ha giocato meno. I Quarti di Finale di FA Cup hanno inizio, e uno di questi vede il match del King Power Stadium traa i padroni di casa del Leicester e il Chelsea. Foxes che vengono dalla vittoria in campionato contro il WBA fanalino di coda, ma gli uomini di Puel, grazie a questo successo, sono ritornati a ottenere i 3 ...

Chelsea - FA Cup unico obiettivo : Conte gioca per salvare la panchina : Stagione deludente per il Chelsea, brutta eliminazione in Champions League contro il Barcellona, in Premier League percorso negativo, adesso l’unico obiettivo rimane la FA Cup, appuntamento contro il Leicester, ecco le indicazioni di Conte: “Ogni trofeo e’ importante per noi – sottolinea il tecnico salentino – Abbiamo cominciato la stagione per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In Coppa di Lega siamo ...

FA Cup - Chelsea ai quarti col poker - anche il Leicester avanza : Tutto facile per il Chelsea di Antonio Conte, che avanza ai quarti di finale di FA Cup con un comodo 4-0 all'Hull City in uno dei due match che stasera ha aperto il quadro degli ottavi del torneo. ...

Conte continua a respirare - dominio Chelsea in FA Cup : Hull asfaltato : Il Chelsea continua a vincere e lascia alle spalle il momento difficilissimo. Dopo le due sconfitte consecutive in Premier League contro Bournemouth e Watford, la squadra di Conte ha vinto contro il West Bromwich, adesso altro netto successo in FA Cup contro l’Hull. Il tecnico italiano è stato a rischio esonero adesso respira, la serata è stata veramente fantastica per i Blues. Ottavi di finale senza storia, i conti erano già chiusi dopo ...

Probabili Formazioni Chelsea-Hull City - FA Cup 16-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Hull City, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Turnover Blues in vista della Champions, fuori Hernandez negli ospiti. Il 5°Turno di FA Cup si apre con la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e l’Hull City. Blues che vengono dalla vittoria ottenuta nell’ultima giornata di Premier League, che ne hanno rilanciato le quotazioni per una qualificazione alla prossima Champions ...

FA Cup - Chelsea e Man City agli ottavi : (ANSA) - LONDRA, 28 GEN - Chelsea e Manchester City qualificati agli ottavi di finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup). Gli uomini di Antonio Conte, che secondo alcuni tabloid a giugno potrebbe ...

FA Cup - Chelsea-Newcastle 3-0 in diretta : risultato LIVE. Terzo gol di Alonso : Chelsea-Newcastle 3-0 LIVE 31', 44' Batshuayi (C), 72' Marcos Alonso (C) TABELLINO Chelsea (3-4-3): Caballero; Rüdiger, Cahill, Christensen; Zappacosta, Drinkwater, Kanté, Marcos Alonso; Pedro, ...

Probabili Formazioni Chelsea-Newcastle United - FA Cup 28-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Newcastle United, Quarto turno di FA Cup 2017/2018, ore 14.30: tanti i cambi per Conte. Dopo l’eliminazione in Coppa di Lega subita dall’Arsenal, per il Chelsea è tempo di riscattarsi in FA Cup. E al quarto turno del torneo più antico del mondo ci sarà il Newcastle, che farà visita ai Blues. I londinesi, a parte la sconfitta con i Gunners, sono reduci in Premier League dalla vittoria per 0-4 ...

Video/ Arsenal Chelsea (2-1) : highlights e gol della partita (Semifinale Carabao Cup ) : Video Arsenal Chelsea (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita. I Gunners trovano la qualificazione alla finale della Coppa di Lega inglese: se la vedranno con il City.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:58:00 GMT)

Carabao Cup : l'Arsenal batte il Chelsea e va in finale : I Gunners vincono 2-1 in rimonta nel ritorno (0-0 all'andata). Ora la sfida al City di Guardiola nell'ultimo atto a Wembley