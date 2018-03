Russia : Exit-poll - Putin trionfa con il 73 - 9% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Elezioni Russia - Vladimir Putin rieletto per il suo quarto mandato : gli Exit-poll lo danno al 73 - 9% : I primi exit-poll danno il presidente Vladimir Putin rieletto per la quarta volta con il 73,9% dei voti. L’affluenza alle 19 ora di Mosca ( le 17 in Italia) era del 59,5%. Un vero trionfo che, se confermato, supererebbe anche le sue stesse aspettative. Accolto da una folla di giornalisti russi e stranieri, il leader del Cremlino si è recato al seggio numero 2151 presso l’Accademia delle Scienze: “Sono sicuro che il programma che ho ...

Regionali Lazio - via allo spoglio. Exit poll : Zingaretti avanti con il 30-34% su Parisi : Per Lombardi, in ogni caso, questa sarà l'ultima corsa: 'È il mio ultimo mandato in politica - ha detto al Messaggero dieci giorni fa - dopo questa esperienza tornerò al mio lavoro'.

Lombardia - agli Exit poll Fontana in vantaggio su Gori. Al via lo spoglio : Inizierà alle 14 lo spoglio dei voti per le Regionali, che in Lombardia ha portato ai seggi il 73,07% dei votanti. Nel 2013, quando vinse Roberto Maroni, ai seggi andò il 76,77% dei lombardi aventi diritto di voto. ...

