Erdogan | “Preso il controllo di Afrin”

Siria - Erdogan : “Preso controllo del centro di Afrin”. Ma i combattenti curdi lo smentiscono : “Scontri in corso” : Le forze Siriane alleate della Turchia hanno preso il controllo del centro dell’enclave curda di Afrin dove l’assedio, che va avanti da circa due mesi, ha costretto almeno 150mila civili alla fuga. Ad annunciarlo è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e anche per gli attivisti dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi hanno conquistato metà della città e sono in corso pesanti combattimenti. Inoltre, prosegue ...