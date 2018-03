Emanuele Dessì ammesso nel gruppo M5s al Senato | ‘No irregolarità’ Filmato con Spada

Aveva capito bene... Emanuele Dessì resta candidato M5S - è nelle liste ufficiali del Viminale : Emanuele Dessì risulta candidato con il Movimento Cinque Stelle nel collegio Lazio 03. L'imprenditore finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per la casa popolare in affitto a 7 euro al mese, per le amicizie con il clan Spada di Ostia e i post violenti, compare nelle liste elettorali pubblicate oggi dal Vaticano. Malgrado l'imbarazzo del candidato premier M5S Luigi Di Maio e le dichiarazioni dello stesso Dessì ("Ho ...

Sette euro al mese di affitto in una casa del Comune di Roma : il candidato M5S Emanuele Dessì nella bufera. Alessandro Di Battista : "Bisogna indagare" : Poco più di 7 euro al mese, precisamente 7,75. È il canone mensile che paga Emanuele Dessì, candidato M5S nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, per una casa popolare di proprietà dell'Ater e ricevuta in affitto dal Comune di Frascati, alle porte di Roma. La notizia, rivelata nei giorni scorsi da Repubblica e rilanciata da Piazza Pulita su La7, ha scatenato una vera e propria bufera. Dessì, tra ...