Elezioni Russia | vox tra i giovani | “Putin? Un despota | ho 18 anni e ho visto sempre lui

Elezioni in Russia - seggi aperti. Putin verso quarto mandato - : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, mentre sono 1,8 milioni gli elettori all'estero. Circa 97mila i seggi, distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: ...

Russia : aperti i seggi per le Elezioni : ANSA, - ROMA, 18 MAR - seggi aperti in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali la vittoria di Vladimir Putin, che corre per il suo quarto mandato, appare scontata. Sono quasi 111 milioni gli ...

Dall'Italia alla Russia : Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le Elezioni del Presidente : Chi è Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle Elezioni del 2016 : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà delle nuove sanzioni alla Russia in relazione all’ingerenza subita nelle elezioni presidenziali del 2016 da parte di agenti russi. Inizialmente Trump si era dimostrato molto riluttante ad approvare sanzioni del The post L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 appeared first on ...

CNBC : le Elezioni in Italia le ha vinte la Russia - : ... imposte da problemi geopolitici che non hanno niente a che vedere con l'Italia ma che hanno colpito l'economia Italiana.

Se Berlusconi vincerà le Elezioni - la Russia tornerà ad aere un alleato chiave in Europa - : Dopo la Brexit l'Italia sarà la terza economia più grande dell'Unione Europea, anche se alle prese con diverse difficoltà. Il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 37% e tra la popolazione cresce il malcontento nei confronti ...

NYT : Russia non ha la necessità di interferire in Elezioni Italia : A sostenerlo è in un lungo articolo il New York Times.L'Italia, secondo il NYT, è già oggi uno dei paesi più filo-russi in Europa e nella politica Italiana è considerato patrimonio abbastanza comune ...

Russia - Putin presenta il super arsenale a 3 settimane dalle Elezioni : “Ecco Sarmat - il missile capace di colpire ovunque” : Viene descritto come missile da crociera “invulnerabile” che segue una traiettoria imprevedibile e, grazie a un rivoluzionario propulsore atomico, può volare per un tempo indefinito raggiungendo “qualsiasi punto del mondo”. Fa parte di un arsenale di nuove armi nucleari capaci di superare gli scudi antimissilistici americani in Europa e in Asia. A tre settimane dalle elezioni presidenziali del 18 marzo che con ogni ...

Russiagate - c’è anche lo “chef di Putin” tra i 13 cittadini russi accusati di aver tentato di influenzare le Elezioni 2016 : C’è anche Yevgheni Prigozhin, noto come lo “chef di Putin“, fra i 13 cittadini russi e le tre entità legate a Mosca incriminati dal procuratore speciale per il russiagate Robert Mueller, che indaga sulle presunte interferenza nel processo elettorale e collusione dello staff di Trump con Mosca. A riferirlo sono i media statunitensi, secondo cui, in particolare, a Prigozhin viene imputato di aver finanziato la società tecnologica ...

Ci sono 13 incriminati nell’indagine sulla Russia e le Elezioni americane : Il Dipartimento di Giustizia ha presentato un documento pieno di accuse, nessuna direttamente al comitato elettorale di Trump The post Ci sono 13 incriminati nell’indagine sulla Russia e le elezioni americane appeared first on Il Post.