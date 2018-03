Elezioni Russia | il voto nel 4° anniversario dell’annessione della Crimea Putin vuole

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin verso risultato e vittoria scontati - 18 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin verso risultato e vittoria scontati (18 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza alle urne: Guerra fredda Gb-Russia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Russia : aperti i seggi per le Elezioni : ANSA, - ROMA, 18 MAR - seggi aperti in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali la vittoria di Vladimir Putin, che corre per il suo quarto mandato, appare scontata. Sono quasi 111 milioni gli ...

Oggi Putin vince le Elezioni in Russia : La rielezione dell'uomo che governa il paese da quasi vent'anni non è in discussione, e l'unica cosa che potrebbe intaccarne la vittoria è l'affluenza The post Oggi Putin vince le elezioni in Russia appeared first on Il Post.

Elezioni Russia - vox tra i giovani : “Putin? Un despota - ho 18 anni e ho visto sempre lui al potere” - “Rappresenta la nazione” : Il 18 marzo la Russia andrà alle urne per eleggere il suo prossimo presidente. Il clima che si respira nella capitale Mosca sembra avere diverse sfaccettature: da una parte i “fedeli” di Putin e dall’altra chi, spinto dal leader di opposizione Navalny, sciopererà il giorno delle Elezioni. Andando nella nuova sede del Progetto ‘Cet‘, nato circa un anno fa, ci si ritrova in un ex fabbrica nel centro di Mosca, con le pareti tappezzate ...

Elezioni in Russia - seggi aperti. Putin verso quarto mandato - : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, mentre sono 1,8 milioni gli elettori all'estero. Circa 97mila i seggi, distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: ...

Russia al voto per le Elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato : Seggi aperti dalle 8 alle 20 in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali il presidente uscente Vladimir Putin correrà per il suo quarto mandato. Le urne verranno chiuse per ultimo a ...

Dall'Italia alla Russia : Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le Elezioni del Presidente : Chi è Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle Elezioni del 2016 : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà delle nuove sanzioni alla Russia in relazione all’ingerenza subita nelle elezioni presidenziali del 2016 da parte di agenti russi. Inizialmente Trump si era dimostrato molto riluttante ad approvare sanzioni del The post L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 appeared first on ...