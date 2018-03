Elezioni | Maroni | Porcellum era meglio di Rosatellum

Salvini riunisce vertice Lega sul dopo Elezioni - con Bossi-Maroni : Milano, 12 mar. , askanews, E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni ...

La vera sorpresa di queste Elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Elezioni 2018/ Salvini "giura" da premier - Maroni prepara il golpe leghista : Maroni ha disertato il comizio di Salvini in pazza Duomo a Milano. L'ex presidente della Lombardia si prepara a spaccare la Lega in vista del governo di larghe intese. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. MaldoELEZIONI 2018/ Juncker, lo spauracchio degli spread e il nervo scoperto della sinistra, int. a M. D'Antoni

Elezioni : Maroni - io premier? Se vince Lega sarà Salvini : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – ‘”Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d’opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a ‘Non Stop News’, in onda su Rtl 102.5. L'articolo ...

Elezioni - Salvini : “Bossi? Candidato a Varese - Maroni ci aiuterà. Grillo? Sa che governo M5s è calamità naturale” : “Nelle liste della Lega Bossi c’è e sarà Candidato a Varese, nonostante tutto quello che m’ha detto. Non faccio come Renzi che dice ‘stai sereno’ e poi ti dà una coltellata alla schiena. Maroni ha fatto un gran lavoro e continuerà a darci una mano”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, nel Faccia a Faccia (La7) con Giovanni Minoli. E aggiunge: “Grillo? Si è creato un suo blog, secondo me, per una scelta di libertà. Si è reso ...

Elezioni - Salvini : 'Bossi sarà candidato a Varese - Maroni continuerà ad aiutarci' : "Bossi c'è, Maroni ha fatto un grande lavoro e continuerà a darci una mano. Altri hanno scelto la poltrona rispetto alla comunità, liberi di farlo. Bossi è candidato a Varese". Lo ha annunciato il ...

Elezioni 2018 Maroni a Salvini : 'Ministro dell'Interno? Gli darò qualche dritta ' : La Lombardia vola alto e il centrodestra punta alla vittoria. Idee chiare per il governatore Maroni. Territorio al centro Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore al Territorio,...

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anche dalle Elezioni politiche : di Marco Conti ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anche dalle Elezioni politiche : ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

Elezioni Lombardia - Maroni all'attacco di Salvini : "Con me si è comportato da stalinista" : L'affondo nel giorno in cui la Lega presenta ufficialmente Attilio Fontana come nuovo candidato del centrodestra

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Lombardia : Fontana candidato - ma Maroni ad oggi vincerebbe ancora : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 01:54:00 GMT)

Prefetti Lombardia e Maroni firmano intesa per Elezioni Regione : Milano, 10 gen. (askanews) Il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia, il presidente della ...

Silvio Berlusconi - il drammatico dubbio : con la mossa di Maroni centrodestra ko alle Elezioni : Altro che Pirellone: il centrodestra a Milano si gioca Palazzo Chigi . Dietro la rinuncia del leghista Roberto Maroni più di qualcuno ha visto un 'complottone' contro Matteo Salvini firmato Silvio ...