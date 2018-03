Elezioni Lega Nord | Bergesio confermato al Senato | fuori Broglio

Lega : Salvini - Fazio mi ha invitato dopo Elezioni ma ho detto no : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Mi sono tolto la soddisFazione, tra tutti quelli che ci hanno trattato male in campagna elettorale, di dire un no. Uno che non mi aveva invitato in campagna elettorale, stranamente mi ha invitato dopo e gli ho detto: da Fabio Fazio non ci vado, invita qualcun altro non me, un po’ di coerenza”. Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in ...

Sondaggio Demos due settimane dopo le Elezioni : su M5S e Lega - giù Pd - crolla Forza Italia : Cosa fareste, se oggi si rifacessero le elezioni politiche dello scorso 4 marzo? Cioè, votereste per lo stesso partito o per un altro? E, se non avete votato, oggi ci andreste? E per votare chi? Il ...

"Dimissioni irrevocabili del premier" : il piano di Renzi per fermare M5S -Lega sulle Elezioni a ottobre : ... tra Lega e 5 Stelle stesse davvero pensando di attuare un piano di cui si vocifera nei palazzi della politica. Uno scenario estremo, così riassumibile: i due primi attori usciti vincitori alle ...

Elezioni - riconteggio : entra Biancofiore - Fi - - fuori Segnana - Lega - : Sconfitta nel duello con Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano, la coordinatrice regionale di Forza Italia Michaela Biancofiore entra a Montecitorio attraverso il listino in Trentino ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Elezioni 2018 : M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia in caduta libera : Gli ultimi sondaggi condotti da Swg rilevano un calo di consensi per il centrosinistra e per Forza Italia. Stando alle ultime rilevazioni, Liberi e Uguali non entrerebbe in parlamento attestandosi al 2,8%, M5S sarebbe sempre primo partito al 34,5%, la Lega sfonderebbe il tetto del 20% attestandosi al 22, 3 (+4,9% rispetto al 4 marzo), mentre Forza Italia crollerebbe al 10,5%.Continua a leggere

Governo - Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove Elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

M5S-Lega ma non solo : alleanze e numeri nel risiko post-Elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

M5S-Lega ma non solo : alleanze e numeri nel risiko post-Elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

Elezioni - prove di governo M5S-Lega : Ho ricordato a Salvini che il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il ...

Elezioni - Scanzi : “M5s e Lega? Non hanno l’obbligo di governare insieme. Hanno due cose in comune e otto no” : “Non sono certo che si tornerà presto al voto, ma ritengo che sia l’opzione più credibile, più probabile e anche più conveniente per la Lega e il M5s. Non credo che Lega e M5s abbiano l’obbligo di governare insieme, anche perché Hanno due cose in comune e altre otto no”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione otto e Mezzo (La7). “Al massimo” – continua – “Lega e M5S possono provare a ...

Elezioni - Scanzi : “Ritorno al voto? M5s e Lega non hanno niente da perdere. A rischiare sono Fi e soprattutto Pd” : “Io credo che Di Maio, sin dalla sera del 4 marzo, si sia reso conto della impossibilità di governare. Ma non lo può dire perché è cominciata la partita a scacchi e soprattutto perché deve dare la sensazione agli italiani che il M5s sia definitivamente scongelato e che è disposto a parlare con tutti, guardando soprattutto a sinistra”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nella sua analisi ...

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega-M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, replica al senatore dem Matteo Richetti. Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...