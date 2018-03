E' vivo ma per la legge è morto | ricorso respinto | la moglie sposa italiano

Romania : è vivo - ma per la legge è morto : BUCAREST, 17 MAR - Un tribunale romeno ha pronunciato una sentenza dal sapore kafkiano, quando ha decretato che un uomo fatto dichiarare defunto dalla moglie, essendo invece vivo e vegeto, è ...

Viene dichiarato morto dalla moglie ma è vivo e vegeto e fa appello in tribunale : perde la causa : Un uomo è stato dichiarato defunto dalla moglie, ma, essendo invece vivo e vegeto, ha presentato appello per dimostrare il contrario: è stato dichiarato legalmente morto da un tribunale. Constantin Reliu, 63 anni, ha perso la sua causa presso la corte di Vasului, perché ha presentato oltre il termine consentito l’appello contro la sentenza che lo dava per morto, ha spiegato un portavoce del tribunale. Inoltre non può presentare ulteriori ...

Luca Onestini : "Convivo con Ivana Mrazova - ma non era nei piani. Con Solei Sorgè ero felice però..." : MILANO - "E pensare che non era piani!?. Luca Onestini racconta al convivenza con Ivana Mrazova, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, che Leggo.it ha seguito puntualmente:...

Crolla ex monastero a Napoli in pieno centro. Operaio estratto vivo : Crollo di un fabbricato a Napoli, si temono vittime. Il fatto è accaduto questa mattina nella zona dei Tribunali, in via San Paolo al civico 9. A cedere, una struttura di un antico convento. Sul posto erano in corso lavori e vi erano degli operai. Voci non confermate parlano di due vittime ma non c'è alcuna certezza. Sul posto oltre vigili del fuoco la polizia.Un Operaio è stato estratto vivo dalle macerie del crollo di un ...

Napoli - crolla ex monastero : un operaio estratto vivo - si temono vittime : A cedere una struttura di un antico convento. Sul posto erano in corso lavori e vi erano degli operai. Voci non confermate parlano di due morti ma non c’è alcuna certezza

Gomorra - perché gli attori vengono arrestati?/ Franco Maresco : “Cinema e mafia vivono in simbiosi” : Gomorra, perché gli attori vengono arrestati? Il regista palermitano Franco Maresco conferma la presenza di una simbiosi sempre esistita tra cinema e mafia.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:37:00 GMT)

MIRIAM LEONE/ “Sono abituata a concentrarmi sul presente - vivo attimo per attimo” (EPCC) : MIRIAM LEONE torna al cinema da domani con Metti la nonna in freezer. Dal suo amore per la Sicilia alla grande ammirazione per Barbara Bouchet, lei stessa protagonista della pellicola.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arrivare allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...

vivo svela la tecnologia fotografica “Super HDR” : cattura 12 frame per scatto : Vivo ha annunciato in giornata una nuova tecnologia relativa al comparto fotografico che viene denominata Super HDR e permette di catturare 12 frame per scatto. Inoltre sfrutta l'AI per analizzare la scena, scegliere l'esposizione corretta e poi selezionare i frame da combinare. Scopriamo insieme il Super HDR di Vivo. L'articolo Vivo svela la tecnologia fotografica “Super HDR”: cattura 12 frame per scatto proviene da TuttoAndroid.

Che cos’è la fotografia “super hdr” inventata da vivo : (Foto: Vivo) Dopo Huawei, Apple, Google e — più recentemente — Lg, sembra che anche i cinesi di Vivo siano seriamente intenzionati a migliorare la qualità delle proprie fotocamere mettendo al loro servizio algoritmi di intelligenza artificiale. Il gruppo ha appena svelato un sistema di cattura denominato Super Hdr e in grado di fondere fino a 12 scatti di un soggetto catturati in sequenza quasi istantanea, per ottenere un’immagine di ...

Sharon Stone : “Ho rischiato di morire - ora vivo per i miei figli” : Sharon Stone, che da poco ha compiuto sessant’anni, si raccontata in una lunga intervista pubblicata sul settimanale Chi. L’ex sex symbol di “Basic Instinct”, rivela per la prima volta il lato più nascosto e intimo della sua vita: “L’adozione del mio primo figlio Ron e l’emorragia cerebrale quasi mortale che mi ha colpito, mi hanno molto aiutato”. “Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse ...

Morte Astori - Maldini : “spero il ricordo resti sempre vivo” : “Provo tristezza infinita per la storia di un ragazzo che tutti amavano. Spero che il ricordo di Davide resti sempre vivo. Questa è stata una settimana di riflessione dove il mondo del calcio si è compattato e speriamo che continui così”. Lo dice la bandiera del Milan, Paolo Maldini, a margine della Walk of Fame al Foro Italico. L'articolo Morte Astori, Maldini: “spero il ricordo resti sempre vivo” sembra essere il primo ...

La gaffe di Trump con l'operaio : "Tuo padre ti guarda dall'alto - è orgoglioso di te". E lui : "Ma è ancora vivo" : Donald Trump scivola sull'acciaio. Nella conferenza stampa di presentazione della legge sui dazi sull'importazione di acciaio e alluminio, il presidente americano lascia la parola agli addetti al settore. Dopo il racconto di un operaio, Trump commenta: "Tuo padre Herman ti guarda dall'alto, è orgoglioso di te". L'uomo, in visibile imbarazzo, si affretta a correggerlo: "È ancora vivo". Tra le risate dei presenti, The Donald se la ...

“Guardate come vivono”. Tina e Chicco Nalli allo scoperto : “Vi diciamo tutto”. Dopo fiumi di pettegolezzi - l’opinionista simbolo di Uomini e Donne prende il toro per le corna e racconta la verità sul suo rapporto col marito. Intanto spunta una foto - e c’è poco da aggiungere… : Dopo 13 anni di amore si sono detto addio. Tra Tina e Chicco Nalli è tutto finito. Niente lieto fine come nelle favole ma felici e contenti ognuno per la sua strada. Anzi no, perché la coppia – che ha pure 3 figli – pare abbia preso una decisione differente da quella che si potrebbe immaginare. A confessarlo è proprio la bionda opinionista che dice: “Al momento viviamo da sparati in casa, anche per il bene dei nostri figli”. Dopo 13 anni ...