Dopo lo spinello | volevamo un cornetto | ma il bar era chiuso Così ho detto

(Di domenica 18 marzo 2018) Non sono apparsi particolarmente angosciati, non si sono pentiti per l'accaduto. E' vero, uno di loro era preoccupato davvero. Ma solo perché non sapeva se nel carcere minorile gli avessero consentito di fare la doccia. I tre minorenni, arrestati per aver pestato a morte la guardia giurata Francesco Della Corte, hanno confessato l'accaduto.Sulle pagine del Mattino si leggono stralci degli interrogatori in cui ammettono di aver aggredito il vigilante, apprendendo proprio in Procura che l'uomo è morto per le lesioni riportate."Ho finito l'ultimoe ho: guagliù, ora picchiamo il metronotte", ammette in modo gelido il 17enne L.C. ... K.A., 15 anni da poco compiuti, figlio di un parcheggiatore abusivo e di una domestica, ha: "Le notti passano così, a giocare a mazza e pietre. Prendiamo le mazze dalla spazzatura, usando pezzi di vecchi mobili, ...