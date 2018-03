Donna uccisa a coltellate in Sicilia | compagno sotto interrogatorio

Blastingnews

: #AccaddeOggi #8marzo 415. Viene uccisa #Ipazia di Alessandria d'Egitto, la prima donna ?losofa e matematica di cui… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #8marzo 415. Viene uccisa #Ipazia di Alessandria d'Egitto, la prima donna ?losofa e matematica di cui… - dishy21 : RT @LegaSalvini: BASTA SPECIALIZZATA NEL DERUBAR VECCHIETTE Si sono introdotti nell'appartamento della donna per appropriarsi di... https:/… - g_scrofani : La violenza in tutte le sue forme e’ troppo spesso sottovalutata. Un altra donna uccisa dall’ ignoranza. #CanicattiniBagni -

(Di domenica 18 marzo 2018)e poi buttata all’interno di un pozzo. Così è morta una giovane ventennena. Un nuovo #femminicidio si è consumato Canicattini Bagni, piccolo centro in provincia di #Siracusa. La vittima, Laura Petroliti, una ventenne del posto, secondo la ricostruzione dei carabinieri che hanno avviato le indagini VIDEO, è stata più volte colpita a pugnalate. Il cadavere della ragazza, mamma di un bimbo di otto mesi, è stato poi gettato in un pozzo artesiano tra le colline di Canicattini Bagni, in contrada Stallaini. Ragazza di 20 annia pugnalate La scomparsa della ragazza era stata denunciata dal padre ieri sera, l’uomo non era riuscito a sentire la figlia e nemmeno il, Paolo Cugno, su cui starebbero ricadendo i sospetti. Oggi il ritrovamento del cadavere. La giovane, sulla base di una prima ispezione cadaverica, sarebbe stata...