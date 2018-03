Donna è in difficoltà economiche | vigili urbani le fanno la multa e poi la pagano

La Donna è in difficoltà economiche. I vigili si autotassano e le pagano la multa : È stata pizzicata ad un posto di blocco sulla Sarzanese con l'auto non revisionata. E, puntuale, per lei - oltre all'obbligo di non circolare più fino a quando la macchina non avesse finalmente superato l'esame - è scattata una contravvenzione da 169 euro. Una somma capace di mettere in difficoltà più di una famiglia, ma che viste le condizioni economiche particolarmente disagiate della donna multata le avrebbe ...