Don Matteo 11 | decima puntata | Sofia trova il suo vero padre!

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Da Don Matteo al ballo : salva per "miracolo" (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, concorrente a Ballando con le stelle 2018, ha deciso di svestire i panni di Natalina in Don Matteo: l'intervista al settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Analisi Auditel : Don Matteo - Lo stagista inaspettato e Piazzapulita : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 25% di share (diciamolo, anche per l'attesa di Don Matteo, mentre la curva arancione di Striscia la ...

Ascolti tv : vince Don Matteo con l 26 - 9% di share : La puntata dell'undicesima stagione della serie tv Don Matteo con Terence Hill ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri con 6.269.000 spettatori e uno share del 26,9%, risultando anche il ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 irresistibile per 6 - 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Contro Terence Hill e Don Matteo 11 non c’è partita: la nuova puntata dell’undicesima stagione della fiction di Rai 1 ha vinto gli Ascolti della prima serata con 6.269.000 spettatori e uno share del 26.9%, risultando anche il programma più visto dell’intera giornata. In particolare il primo episodio, “Genitori e figli”, ha sfiorato i 7 milioni di spettatori, 6.947.000 con il 26.4%, mentre il ...

Repliche - ascolti e trama puntata del 15/03 di Don Matteo : Per vedere le puntate dei vostri programmi in streaming, è possibile farlo sempre collegandosi dal sito, disponibile anche in app. La rete offre tutti i suoi programmi in diretta, per dare la ...

Repliche - ascolti e trama puntata del 15/03 di Don Matteo : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della fiction Don Matteo 11, un nuovo imperdibile appuntamento con le simpatiche storie della caserma e della parrocchia di Spoleto. La trama della puntata, le info su dove rivederla e gli ascolti. Don Matteo ha seguito un nuovo caso umano, ed ha ancora una volta aiutato le autorità a risolvere una nuova indagine, ma questa volta è successo a lui di dover essere soccorso. trama puntata del 15 ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni decima puntata del 22 marzo 2018 : Scongiurata l'ipotesi di dover dire addio al prete, scopriamo le anticipazioni di Don Matteo 11 sulla decima puntata del 22 marzo 2018: la trama della nuova stagione proseguirà con colpi di scena da non perdere, inoltre scopriremo anche come proseguirà la storia d'amore tra Anna e Marco. Eh sì, il Capitano e il PM alla fine dovranno arrendersi ai sentimenti che sono nati dentro di loro e che li hanno avvicinati sempre di più. Giovedì 22 marzo ...

Ascolti TV | Giovedì 15 marzo 2018. Domina Don Matteo (26.9%) - Lo Stagista Inaspettato 10.4%. Diretta Gol su TV8 al 5.9%. Celebrity MasterChef 2 parte solo dal 2.3%-2% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.287.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.421.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Insterstellar ha intrattenuto 1.346.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Leggenda degli Uomini Straordinari ha raccolto davanti al video 702.000 ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs Lo stagista inaspettato | Dati Auditel 15 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, Giovedì 15 marzo. Davvero un’ampia scelta quella offerta ieri sera dai principali palinsesti del digitale terrestre. Cosa avete scelto tra le nuove puntate di Don Matteo 11 ed uno degli imperdibili film offerti sia dalla Rai, sia da Mediaset che dagli altri canali del Dtt? Boss in incognito avrà raggiunto un risultato di share soddisfacente? Scopriamolo in questo articolo dedicato ai Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 15 ...

Don Matteo 11 - riassunto puntata 15 marzo 2018 : Resta il re del giovedì sera, anche nella sua nuova edizione, che ha portato numerose novità nel cast: Don Matteo 11 prosegue la sua messa in onda con il nono episodio, in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno. Protagonista come sempre Terence Hill, nei panni del sacerdote di Spoleto con la passione per i gialli, che lo porta a collaborare con i Carabinieri (e soprattutto con il mitico Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica), a ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni 22 e 15 marzo 2018 : scocca la scintilla tra la Olivieri e Nardi? : Don Matteo 11, Anticipazioni del 22 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Si indaga sull'omicidio di uno chef, mentre Cecchini cerca di fare da Cupido..(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:31:00 GMT)

