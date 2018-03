Docenti | altri 50mila trasferimenti attesi per l’estate Sindacati smontano la “chiamata

Contratto PA : per Docenti e Ata aumenti inferiori agli altri statali Video : Se per i lavoratori ministeriali o delle agenzie fiscali la fumata bianca relativa al rinnovo del #Contratto è arrivata intorno a Natale, per gli altri comparti della Pubblica Amministrazione i tempi rischiano di essere più lunghi. Questo se la situazione la si vede con un po’ di ottimismo, perché i più scettici mettono in dubbio addirittura l’intesa. A febbraio gli arretrati ed a marzo gli aumenti strutturali di stipendio è quello che il ...