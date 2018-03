Diretta live Napoli-Genoa

LIVE Curling - Mondiali femminili in Diretta : Italia-Svezia 0-2 dopo tre end - Campionesse Olimpiche fortissime : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale 2018 di Curling femminile. L’Italia vuole subito rialzarsi dopo la sonora sconfitta maturata contro gli USA. Oggi le azzurre sfideranno la Scozia e la Svezia in un doppio confronto che può già essere determinante per il nostro futuro nel torneo. Diana Gaspari e compagne sono chiamate a una clamorosa impresa contro le anglosassoni e contro le Campionesse ...

Diretta/ Milano Modena (risultato live 1-2) streaming video e tv : 19-25 3^ set (Serie A1 Play off) : Diretta Milano Modena: info streaming video e Diretta tv. La compagine di Stoytchev è avanti 1-0 ai quarti Play off scudetto, ma i lombardi potrebbero dare di nuvo del filo da torcere. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:44:00 GMT)

Diretta/ Capo d'Orlando Sassari (risultato live 62-77) streaming video e tv : 4^ quarto (Serie A1) : Diretta Capo d'Orlando Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Betaland è in crisi totale con dieci sconfitte consecutive, Dinamo a caccia dei playoff(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Diretta / Venezia Cantù (risultato live 49-38 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:33:00 GMT)

LIVE Short track - Mondiali 2018 in Diretta : Martina Valcepina seconda nella finale B dei 1000 metri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (domenica 18 marzo). seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1000 metri e le staffette (per entrambi i sessi). . L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta per centrare un podio prestigioso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Diretta/ Milano Modena (risultato live 1-1) streaming video e tv : 21-25 2^ set (Serie A1 Play off) : DIRETTA Milano Modena: info streaming video e DIRETTA tv. La compagine di Stoytchev è avanti 1-0 ai quarti Play off scudetto, ma i lombardi potrebbero dare di nuvo del filo da torcere. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:21:00 GMT)

Diretta/ Venezia Cantù (risultato live 28-16 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (basket Serie A1) : Diretta Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:09:00 GMT)

Napoli-Genoa : formazioni ufficiali e partita in Diretta live : Napoli-Genoa, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio-Bologna : formazioni ufficiali e partita in Diretta live : Lazio-Bologna, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Curling - Mondiali femminili in Diretta : l’Italia sfida la Svezia - azzurre contro le Campionesse Olimpiche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale 2018 di Curling femminile. L’Italia vuole subito rialzarsi dopo la sonora sconfitta maturata contro gli USA. Oggi le azzurre sfideranno la Scozia e la Svezia in un doppio confronto che può già essere determinante per il nostro futuro nel torneo. Diana Gaspari e compagne sono chiamate a una clamorosa impresa contro le anglosassoni e contro le Campionesse ...

LIVE Federer-Del Potro - Finale Indian Wells in Diretta : il Maestro vuole confermarsi Re - l'argentino cerca il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roger Federer vs Juan Martin Del Potro, Finale del Master 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

Diretta MotoGp Qatar 2018/ Gara live : vince Andrea Dovizioso - dietro Marc Marquez e Valentino Rossi : Diretta MotoGp, GP Qatar 2018: streaming video Sky e Tv8, Gara live: vincitore e podio, cronaca e tempi, ordine d'arrivo della corsa di oggi, 18 marzo. Si parte con il warm up(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:51:00 GMT)

Diretta / Venezia Cantù (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Diretta/ Leicester Chelsea (risultato live 0-1) streaming video e tv : Conte sceglie Fabregas! : DIRETTA Leicester Chelsea: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le squadre si sfidano per i quarti di finale di Coppa d'Inghilterra(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:39:00 GMT)