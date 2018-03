Di Maio | ' per Camere | nomi all' altezza'

Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Di Maio azzoppa Romani e Calderoli per la presidenza del Senato : Senza dirlo, Luigi Di Maio pone il veto su due dei nomi più quotati nel centrodestra per la presidenza di una delle due Camere. Sono quelli di Paolo Romani e di Roberto Calderoli, in lizza per lo scranno più alto di Palazzo Madama. Le trattative per cercare una intesa tra i partiti sulla presidenza delle Camere proseguono senza sosta: il Movimento 5 Stelle sta spingendo su un suo nome per Montecitorio, in corsa ci sono il ...

Luigi Di Maio detta le regole per le Camere : Il M5S mette tutti in riga e punta a imporre le proprie regole ai partiti. “Entro domenica sentirò per telefono

Camere - Di Maio : “Per le presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Pd - Calenda : 'Da matti dire Di Maio inadatto perché steward. La democrazia non è colloquio di lavoro' : 'Io sono una élite, vengo da una famiglia fortunata. Quando abbiamo detto in campagna elettorale che Di Maio era inadatto a fare il presidente del...

Di Maio : 'Dialogo con tutti per presidenze camere - subito via i vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Parlamento : Di Maio - continui contatti - spero ampio consenso per presidenti : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Anche oggi vi aggiorno sui contatti che stiamo portando avanti con le altre forze politiche per l’individuazione delle figure di garanzia dei presidenti di Camera e Senato. Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso”. Lo scrive il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, sul ...

Di Maio : “Vogliamo figure di garanzia come presidenti delle Camere per abolire i vitalizi” : L'obiettivo di Luigi Di Maio e del M5s è quello di eleggere figure di garanzia alle presidenze delle Camere soprattutto per raggiungere uno scopo: "abolire i vitalizi, un privilegio odioso".Continua a leggere

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla presidenza delle Camere due figure di garanzia per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa per diritto divino. Deve darsi una mossa per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

Calenda dice che è da matti attaccare Di Maio perché faceva lo steward : Roma, 17 mar. , askanews, La sinistra perde credibilità quando alcuni leader, dopo l'esperienza politica, si mettono a fare 'i pr di multinazionali, banche d'affari o governi non democratici' e quando commette errori come quello di dire che Luigi Di Maio non è adatto a fare il premier perché ...

Bagno di folla per Di Maio al Cosmoprof di Bologna : "Sono qui per abbracciare il popolo della partita Iva" : Il leader del M5s in visita alla fiera della cosmetica. "Via i vitalizi, odioso privilegio. E le intese sulle presidenze delle Camere non hanno niente a che...

Vitalizi e legge elettorale - Di Maio tenta Salvini per ottenere la Camera : Se Di Maio vi sembra il Renzi prima maniera, inzuppato di vocazione maggioritaria, non vi sbagliate. Il leader del M5S torna a surfare i territori del Nord in chiave elettorale. Ieri ha convocato la ...