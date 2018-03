Di Maio gay | è Mara Mucci la ‘gola profonda’ di Sgarbi?

Sgarbi contro Di Maio : "È gay e fidanzato con Spadafora" : Vittorio Sgarbi continua la sua diatriba con il Movimento 5 Stelle e in diretta TV si lascia andare a dichiarazioni forti nei confronti del leader dei “grillini”: "Luigi Di Maio È gay e fidanzato con Vincenzo Spadafora". Un’affermazione che è inevitabilmente rimbalzata sulla stampa, unitamente alle parole di Luigi Bisignani, che ha aggiunto il carico parlando di “una fortissima e litigiosa lobby gay all'interno del M5s”. Dichiarazioni ...

“LUIGI DI Maio È GAY E HA UN FIDANZATO”/ Video : Sgarbi nella bufera - ma lo disse anche Grillo... : Luigi Di MAIO è gay? Vittorio Sgarbi: “Ho scoperto chi è il suo fidanzato…”. Il critico d’arte nella bufera, ma il primo a parlare dell'omosessualità del candidato premier MS5 fu Grillo...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:42:00 GMT)

MS5 - Luigi Di Maio è gay?/ Vittorio Sgarbi su Rai 2 : “Ho scoperto chi è il suo fidanzato…” : MS5, Luigi Di Maio è gay? Vittorio Sgarbi su Rai 2: “Ho scoperto chi è il suo fidanzato…”. Secondo il noto critico d’arte, il candidato Premier italiano sarebbe omosessuale(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:52:00 GMT)

'Luigi Di Maio gay e fidanzato con uno dei suoi' : Sgarbi choc - ma lo disse anche Grillo : Luigi Di Maio gay e con un fidanzato di cui si conosce anche l'identità. A lanciare la provocazione Vittorio Sgarbi , che sembra non aver ancora digerito il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle ...

Sgarbi sbotta : 'Luigi Di Maio è gay' - ecco chi sarebbe il suo uomo Video : Vittorio #Sgarbi, classe 1952, è un critico d'arte nonché politico e scrittore italiano. E' stato diverse volte in Parlamento e in molte amministrazioni locali, tra le quali Milano. Nel corso della sua carriera politica ha collezionato tantissime denunce, sia civili che penali, per diffamazione e anche truffa ai danni dello Stato. Dal 2008 al 2012 è stato anche sindaco di un comune nel trapanese Salemi, poi commissariato per infiltrazioni ...

M5s - Sgarbi choc su Luigi Di Maio : "E' gay e fidanzato con Spadafora" : La formazione del nuovo governo crea non pochi grattacapi a Luigi Di Maio, vittorioso ma senza i numeri per formare una maggioranza senza rivolgersi alle altre forze politiche, e ci si mette pure Vittorio Sgarbi che, sconfitto dal giovane capo del m5s, gli lancia continue frecciate Segui su affaritaliani.it

Sgarbi su Di Maio : 'È gay e so chi è il presunto fidanzato' Video : Da diverso tempo il noto critico d'arte e politico di centrodestra Vittorio Sgarbi è impegnato in una battaglia politica alquanto dura [Video] contro il Movimeto 5 Stelle, in particolare nei riguardi del candidato premier Luigi #Di Maio. Più volte, Sgarbi ha girato dei Video e fatto delle affermazioni alquanto critiche verso il politico pentastellato, dandogli non raramente anche dell'ignorante. Inoltre, bisogna dire che gli stessi militanti e ...

M5s - Sgarbi choc su Di Maio : "E' gay e sta con Spadafora" Luigi Bisigani ne aveva già parlato... : La formazione del nuovo governo crea non pochi grattacapi a Luigi Di Maio, vittorioso ma senza i numeri per formare una maggioranza senza rivolgersi alle altre forze politiche, e ci si mette pure Vittorio Sgarbi che, sconfitto dal giovane capo del m5s, gli lancia continue frecciate Segui su affaritaliani.it

Sgarbi su Di Maio : 'È gay e so chi è il presunto fidanzato' : Da diverso tempo il noto critico d'arte e politico di centrodestra Vittorio Sgarbi è impegnato in una battaglia politica alquanto dura contro il Movimeto 5 Stelle, in particolare nei riguardi del candidato premier Luigi Di Maio. Più volte, Sgarbi ha girato dei video e fatto delle affermazioni alquanto critiche verso il politico pentastellato, dandogli non raramente anche dell'ignorante. Inoltre, bisogna dire che gli stessi militanti e ...

“Di Maio è gay. Ecco con chi sta. Bomba clamorosa sganciata sul leader dei Cinque Stelle : “Sta proprio con lui. Ma non lo dico per offenderlo” : “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”. Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che ...

“Di Maio è gay. Ecco con chi sta. Bomba clamorosa (e pesantissima) sganciata sul leader dei Cinque Stelle : “Sta proprio con lui. Ma non lo dico per offenderlo” : “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”. Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che ...

Di Maio imiti Renzi e BergoglioApra subito alla lobby gay Senza il loro appoggio il M5s fallirà : Luigi Di Maio deve fare come Renzi, la Boschi e Papa Francesco e aprirsi alla lobby gay: Senza il loro appoggio la scalata al potere sua e del Movimento 5 Stelle è destinata a fallire Segui su affaritaliani.it

Di Maio imiti Renzi e BergoglioApra alla lobby gay o fallirà Senza il loro appoggio il M5s fallirà : Luigi Di Maio deve fare come Renzi, la Boschi e Papa Francesco e aprirsi alla lobby gay: Senza il loro appoggio la scalata al potere sua e del Movimento 5 Stelle è destinata a fallire Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5s - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...