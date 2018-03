Devil May Cry HD Collection | Recensione | Trailer e Gameplay

Un remake del primo Devil May Cry? Hideki Kamiya sarebbe interessato : Mentre poco tempo fa vi riportavamo la nostra recensione di Devil May Cry HD Collection, ecco spuntare in rete notizie piuttosto interessanti che stuzzicano la fantasia dei fan della famosa serie.Infatti, l'ideatore e director Hideki Kamiya ha condiviso un post su Twitter, segnalato da IGN, in cui si mostra piuttosto favorevole a un possibile remake del primo Devil May Cry. Il tweet recita: "se dovessimo rifare il primo Devil May Cry, tireremmo ...

Monster Hunter World : arrivano i contenuti tratti dal franchise Devil May Cry : Dopo gli eventi speciali che hanno introdotto in Monster Hunter: World alcuni contenuti di Street Fighter e di Horizon Zero Dawn, Capcom ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con uno degli altri storici franchise del publisher giapponese, la serie di videogiochi Devil May Cry.Come riporta Polygon, Capcom ha pubblicato oggi un video con il quale presenta i contenuti in arrivo in Monster Hunter: World di Devil May Cry, che ...

Devil May Cry HD Collection - recensione : A distanza di 6 anni dalla release su PS3 e Xbox 360, Capcom ha deciso di riproporre la Devil May Cry HD Collection, edizione rimasterizzata dei primi tre capitoli per PS2 della saga, anche su console current-gen e PC. Se nel 2012 la potenza hardware della generazione di console successiva alla PS2 non aveva consentito miracolosi miglioramenti grafici, dalle versioni rimasterizzate per le console attuali (mid-gen comprese) di tre titoli usciti ...

Devil May Cry HD Collection : riscontrati problemi con la versione PC del primo capitolo : Come probabilmente saprete, qualche tempo fa è stato annunciato che gli abbonati al servizio Twitch Prime avrebbero avuto accesso al primo capitolo di Devil May Cry HD Collection su PC gratuitamente. Il gioco risulta già disponibile ma, come segnala Kotaku, i giocatori PC stanno riscontrando varie problematiche. A quanto pare l'azione risulta velocizzata quando si superano i 60fps, un inconveniente che potrebbe essere risolto bloccando il frame ...

Gli sviluppatori di Hellblade e Devil May Cry aprono le assunzioni per un nuovo titolo action : Ninja Theory, già sviluppatori di DMC: Devil May Cry e il più recente Hellblade: Senua's Sacrifice, hanno recentemente annunciato di essere alla ricerca di un nuovo membro per il team, confermando indirettamente di essere a lavoro su un nuovo titolo.Come riporta PCGamesN, lo studio ha pubblicato una nuova offerta di lavoro per il ruolo di senior combat designer, con lo scopo di sviluppare qualcosa che "fissi un nuovo standard per i titoli action ...

Devil May Cry HD Collection : il primo episodio sarà disponibile gratuitamente per i membri Twitch Prime : L'uscita di Devil May Cry HD Collection si avvicina a grandi passi, la raccolta che comprende Devil May Cry e i sequel, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition, permetterà a tanti nuovi giocatori di provare con mano una delle migliori serie di azione in circolazione.Come segnala Dualshockers, ora arrivano interessanti novità per Devil May Cry HD Collection. Innanzitutto Capcom ha rilasciato un nuovo trailer ...

Devil May Cry HD Collection in un nuovo trailer - primo capitolo gratis per alcuni utenti : Tutti gli appassionati di Devil May Cry non potranno di certo lasciarsi sfuggire Devil May Cry HD Collection, che uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One e PC: si tratta, per chi non lo sapesse, di una raccolta in alta definizione che include i tre capitoli che compongono la trilogia originale, ovviamente rimasterizzati per le console dell'attuale generazione. Da poco è disponibile un nuovo trailer per la Collection, inclusa una ...

Hideki Kamiya immagina per Devil May Cry 5 un cambio di stile come accaduto per God of War : I rumor sul possibile arrivo di un nuovo Devil May Cry si sono fatti più insistenti qualche tempo fa, quando Hideaki Itsuno affermava in un post su Twitter che i lavori sul suo "nuovo progetto" erano in uno stato avanzato, non sappiamo se il messaggio fosse riferito a Devil May Cry 5, tuttavia era lecito pensare a una nuova avventura della celebre serie.Ma come potrebbe essere Devil May Cry 5? Rispetterà le meccaniche care ai fan della saga? ...

Devil May Cry 5 e Bayonetta 3 open world? Come cambia la scena degli action game : Il mondo degli action game brama la presenza di titoli del calbiro di Devil May Cry 5 e Bayonetta 3: i nuovi capitoli delle serie curate rispettivamente da Capcom e Platinum games potrebbero risollevare le sorti di un genere che ormai vive esclusivamente dei soliti tre o quattro volti noti (Assassin's Creed, La Terra di Mezzo e Batman, giusto per citare gli esponenti più in vista, ndr), e che necessita di una boccata d'aria nuova per garantire ...

Devil May Cry HD Collection : diamo un'occhiata alle immagini di gioco su PC : Per gli appassionati del franchise, ecco una buona notizia.Devil May Cry ritornerà sulle console di nuova generazione e su PC con la sua nuova HD Collection, prevista per il lancio a marzo di quest'anno. Come riporta Destructoid, il pacchetto includerà il gioco originale, il sequel e Devil May Cry 3: Special Edition. Devil May Cry HD Collection sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a 30 dollari, i quali diverranno con ogni probabilità 30 ...