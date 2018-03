Desiderio nel rapporto di coppia | come riaccenderlo quando rischia di spegnersi

Sesso - “se perfino mentre si fa l’amore si controllano Whatsapp e Tinder : ecco perché il Desiderio nelle coppie è in pieno tracollo” : “Vogliamo parlare dei motivi per cui il desiderio nella coppia è in pieno tracollo? Allora bisogna partire da come i rapporti tra le persone sono cambiati: oggi può accadere che la persona con cui esci magari sta flirtando con altre due donne su Whatsapp o Tinder mentre tu parli. Per non parlare delle donne, sono sempre di più, che mentre fanno l’amore controllano il cellulare. Insomma, è chiaro che il concetto di intimità è andato a farsi ...

