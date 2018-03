Dai vaccini ai sacchetti di plastica | così i social hanno influenzato la campagna

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) Nelle elezioni del 2018 c’è stata un’altra piazza capace di raggiungere quei milioni di elettori disaffezionati alla politica: quella deinetwork. Una piazza dove i leader di partiti e coalizioni si sono sfidati a colpi di dirette Facebook, tweet, meme, stories su Instagram. Un palcoscenico inedito per alcuni leader e collaudatissimo per altri. Un luogo pieno di opportunità per i politici, ma anche di insidie. Lo racconta Lo stato– Le elezioni come non si sono mai viste, un instant doc – produzione originale Sky – in onda domenica 18 marzo dalle 21.15 su Sky Atlantic (e in simulcast su Sky TG24) per il ciclo “Il racconto del reale”. Realizzato da Ladybug Entertainment e diretto da Giorgio J. Squarcia, il doc racconta laelettorale appena conclusa attraverso un punto di vista inedito, quello dei digital strategist e deimedia manager dei politici. ...