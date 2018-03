Cyber-attacchi | Stato assuma rischi | Axa

Cyberattacchi di Mosca alle centrali occidentali Per paralizzare l'energia : Ciò che gli manca è solo la motivazione politica' ha detto al Nyt Eric Chien, della società di sicurezza digitale Symantec. Per i funzionari Usa e gli esperti di Symantec, inoltre, gli attacchi russi ...

Elezioni e hacker : i Cyberattacchi influenzeranno il voto - ma non troppo : Nella relazione annuale dei servizi segreti presentata ieri a Palazzo Chigi si denunciano i rischi delle cosiddette minacce ibride al nostro paese e, in particolare, un rischio cyberattacchi che assumerebbero la forma di «campagne di influenza che, prendendo avvio con la diffusione online di informazioni trafugate mediante attacchi cyber, mirano a condizionare l’orientamento e il sentimento delle opinioni pubbliche, specie allorquando queste ...

L’allarme dell’intelligence : «Attenzione ai Cyber attacchi per condizionare il voto» : La relazione annuale presentata a Palazzo Chigi: da non sottovalutare anche “il dinamismo crescente della destra radicale”. “Concreta” la minaccia jihadista in Italia

Sicurezza - gli 007 : “Rischio attacchi Cyber per influenzare il voto. La minaccia terroristica è attuale e concreta” : In vista delle elezioni c’è il rischio di attacchi cyber con l’obiettivo di influenzare il voto. Campagne mirate, già utilizzate nel corso dell’ultimo anno in Rete, vengono lanciate “con la diffusione online di informazioni trafugate mediante attacchi cyber” sostengono i Servizi di intelligence nella Relazione 2017 sulla politica dell’informazione per la Sicurezza. Secondo gli 007, gli attacchi “hanno ...

Marco Minniti a Mezz'ora in più : "Massima attenzione sui Cyberattacchi - ma non c’è emergenza" : Sul rischio di un attacco social filorusso per influenzare il voto italiano "c'è il massimo di attenzione dell'intelligence e della Polizia postale" anche se non c'è "un allarme nazionale". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "L'attenzione - ha aggiunto il ministro - è altissima perché tu rischi di accorgertene sempre troppo tardi: il ...

'Attenti ai Cyberattacchi - ma non c'è emergenza' : Non era un patrimonio di alleanza politica, ma culturale del Paese." "Se l'Italia - ha spiegato il ministro - è l'unico Paese che ha sconfitto il terrorismo interno senza leggi d'eccezione, senza ...