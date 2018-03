Curdi | ' turchi a Afrin ma la libereremo'

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Siria : turchi entrano ad Afrin - ma i Curdi smentiscono - 18 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: guerra in Siria, i turchi annunciano la presa di Afrin dopo due mesi di battaglia. I curdi smentiscono.

Siria - la Turchia annuncia la presa di Afrin. I Curdi smentiscono : In questi giorni, sta facendo il giro del mondo la foto del bambino che dorme in una valigia, trasportato da un uomo, mentre lascia proprio la Ghuta: un'immagine simbolo di un paese a pezzi, da pochi ...

La Turchia di Erdogan bombarda i Curdi a Afrin. E il mondo fa finta di non vedere : La Turchia continua la sua offensiva contro i curdi nel nord ovest della Siria. Le truppe di Erdogan hanno circondato Afrin e interrotto la fornitura d’acqua alla città. Ieri i bombardamenti dell’aviazione e dell’artiglieria turca hanno causato 12 morti. Anche diversi italiani stanno combattendo a fianco dei curdi. Dal 20 gennaio, quando è iniziata l’operazione miliare “Ramoscello d’ulivo”, si contano già centinaia di vittime tra i ...

La Turchia minaccia i Curdi : 'Dopo Afrin - attaccheremo in Iraq' - di U. De Giovannangeli - : Cronaca di guerra. Altri 68 civili, di cui 8 minorenni tra bambini e adolescenti, sono stati uccisi ieri in bombardamenti governativi nella Ghouta orientale, secondo l'Osservatorio nazionale per i ...

La Turchia minaccia i Curdi : "Dopo Afrin - attaccheremo in Iraq" : Hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace. La "pax siriana". Fatta di oltre 450 mila morti, di 6 milioni di profughi, di città e villaggi rasi al suolo. Una guerra civile, iniziata sette anni fa (l'11 marzo 2011) e via via trasformatasi in guerra per procura e da tre anni in una guerra internazionale, dove in cielo e sul terreno sono impegnate forze armate di Russia, Iran, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e milizie di Hezbollah ...

Le forze militari di Assad sono arrivate ad Afrin per aiutare i Curdi contro i turchi : Nel nord della Siria la turchia sta cercando di limitare il potere dei curdi, suoi nemici, che ora hanno trovato un nuovo prezioso alleato The post Le forze militari di Assad sono arrivate ad Afrin per aiutare i curdi contro i turchi appeared first on Il Post.

SIRIA - ERDOGAN BOMBARDA TRUPPE ASSAD AD AFRIN/ Turchia attacca i convogli in aiuto dei Curdi : SIRIA, Turchia BOMBARDA le forze filo-ASSAD ad AFRIN: ultime notizie, ERDOGAN attacca i convogli in aiuto dell'enclave curda. Le mosse e i timori internazionali per scontri Usa-Russia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Curdi - Usa non crede a uso gas Turchia : 01.28 Gli Stati Uniti ritengono che sia "altamente improbabile" l'utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia contro i Curdi. Lo scrive la Associated Press citando una fonte della Casa Bianca. Nelle scorse ore due medici che operano nel principale ospedale nell'enclave curdo di Afrin avevano riferito alla Associated Press che sei persone sono in cura presso la struttura sanitaria con sintomi da intossicazione, sono tate ricoverate venerdì ...

Cosa sta succedendo tra Turchia e Curdi in Siria : L'incursione turca nel nord del paese è iniziata quattro giorni fa, sta andando a rilento e potrebbe diventare un grosso problema The post Cosa sta succedendo tra Turchia e curdi in Siria appeared first on Il Post.

Militari turchi attaccano le posizioni dei Curdi ad Afrin. VIDEO - : Il 21 gennaio Militari turchi hanno attaccato con missili le posizioni dei curdi siriani ad Afrin. L'operazione delle Forze armate della turchia "Ramoscello d'ulivo" è iniziata sabato, il 20 gennaio.

Con l'attacco ai Curdi la Turchia si allontana dalla Nato : Le conseguenze dell'epurazione Di fatto, il presidente turco ha visto fallire tutte le sue scelte strategiche degli ultimi anni, a cominciare dalla sua politica siriana, che a un certo punto passava ...

Siria - Erdogan bombarda i Curdi/ Afrin - carri armati e attacchi dagli aerei turchi : La turchia ha cominciato una operazione militare di annientamento nei confronti dei curdi Siriani, con la scusa di essere legati ai curdi turchi considerati terroristi(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:34:00 GMT)