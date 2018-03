Cross MXGP Valkenswaard gara-1 a Herlings; Cairoli sbaglia | ma è 2°

MotoCross - GP Europa MXGP 2018 : Jeffrey Herlings trionfa in gara-1. Antonio Cairoli secondo con caduta : Sono Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli i protagonisti indiscussi di gara-1 del GP d’Europa, seconda prova del Mondiale 2018 di MXGP. I due centauri della KTM hanno monopolizzato la scena sul circuito di Valkenswaard (Olanda) con il padrone di casa che ha ottenuto una vittoria in rimonta davanti al campione del mondo in carica. Cairoli protagonista anche di una caduta quando era in testa nelle prime battute. Sul terzo gradino del podio il ...

LIVE MotoCross - GP Europa 2018 MXGP in DIRETTA : vince Jeffrey Herlings davanti a Cairoli in gara-1! Caduta per il siciliano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo l’ottimo esordio in Argentina, sul tracciato di Valkenswaard (Olanda) va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out ...

MotoCross - Qualifying Race MXGP GP Europa 2018 : Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio Cairoli chiude quarto - Herlings sbaglia : La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MXGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’ Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey ...

Fiat Professional official sponsor del Mondiale MotoCross MXGP : Il Mondiale Motocross MXGP approda in Europa: dopo la tappa inaugurale in Patagonia, domenica 18 marzo i piloti gareggeranno sul tracciato di Valkenswaard, in Olanda, palcoscenico del primo appuntamento nel Vecchio Continente. Il...

MotoCross - GP Europa MXGP 2018 : riparte la sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. Ritorna Tim Gajser : La sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings riparte da Valkenswaard, in Olanda, dove questo weekend va in scena il GP d’Europa. Si tratta di un circuito senz’altro diverso da quello di Neuquen, in Argentina, dove il Mondiale MXGP si è aperto, ma con buona probabilità i due contendenti alla vittoria saranno gli stessi. Il primo round ha infatti già delineato che il titolo sarà un duello tra i portacolori della KTM. Lo schema delle ...

MotoCross - Mondiale MXGP 2018 : un buon inizio per Antonio Cairoli. Jeffrey Herlings sarà un osso duro per tutta la stagione : Il Mondiale MXGP 2018 ha preso il via con il GP di Argentina, disputato a Neuquen. È stato tutto sommato un buon inizio per Antonio Cairoli, che ha centrato un ottimo secondo posto, con tanto di vittoria in gara-1, cominciando in maniera positiva la marcia verso il decimo titolo iridato. Il risultato, però, lascia un po’ di amaro per come maturato e, soprattutto, conferma che l’ostacolo principale in ottica campionato si chiama ...

MotoCross - GP Argentina MXGP 2018 : Antonio Cairoli subisce il sorpasso di Herlings all’ultimo giro! Secondo in gara-2 : Antonio Cairoli era lanciatissimo verso la conquista della gara-2 del GP di Argentina, prima tappa del Mondiale MXGP, ma ha subito il sorpasso di Jeffrey Herlings nel corso dell’ultimo giro. Il siciliano, dopo aver vinto gara1, aveva in tasca la doppietta sul circuito della Patagonia visto che aveva 9 secondi di vantaggio sul rivale quando mancavano cinque minuti al termine. A quel punto, però, l’olandese ha messo il turbo: a suon di ...

MotoCross - GP Argentina MXGP 2018 : Antonio Cairoli trionfa in gara-1! Sconfitto Herlings dopo una battaglia infuocata : Il Mondiale 2018 non poteva cominciare meglio per Antonio Cairoli. Il pilota italiano, dopo la qualifying race di ieri, ha vinto gara-1 del GP di Argentina, precedendo al traguardo Jeffrey Herlings. Tony ha tenuto un ritmo forsennato e sembrava poter trionfare agevolmente, visto che aveva 3″ di vantaggio nei confronti dell’olandese a tre quarti di gara. Herlings, che era uscito attardato dalla partenza, ha però alzato il ritmo e ha ...

LIVE MotoCross - GP Argentina 2018 in DIRETTA : Antonio Cairoli subito all’attacco nella MXGP. Il Supersiculo alla riscossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Argentina del Mondiale di Motocross 2018. Antonio Cairoli va subito all’attacco nella MXGP. Tony inizia la stagione a caccia del decimo titolo iridato. Lo ha fatto con il piede giusto, vincendo la qualifying race, dominata dall’inizio alla fine. Il pilota italiano della KTM è senza dubbio il favorito principale di oggi, l’uomo da battere, ma dovrà comunque stare attento ai suoi ...

MotoCross - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via in MXGP e MX2. Si cercano gli eredi di Antonio Cairoli : Nel fine settimana scatta ufficialmente il Mondiale Motocross 2018, sia per la MXGP che per la MX2. Nella classe regina il nostro Antonio “Tony” Cairoli (KTM) parte a caccia del suo decimo titolo iridato e tutta l’Italia lo sospingerà verso questo grande obiettivo. Il nostro fuoriclasse, tuttavia, a fine stagione avrà 33 anni e, dunque, non potrà ancora correre all’infinito. Sta per iniziare il momento di chiederci se, ...