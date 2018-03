Cremona Torino Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live basket Serie

Basket - coppa Italia : Torino si prende la finale - Cremona ko all'overtime : FIRENZE - Torino è la prima finalista della F8 di coppa Italia. La Fiat, al debutto nella manifestazione, batte Cremona dopo un overtime , 92-87, e domani affronterà la vincente di Brescia-Cantù. ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino in finale! Cremona ko al supplementare : La Fiat Torino è la prima Finalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra piemontese supera al supplementare la Vanoli Cremona 92-87 al termine di una partita molto combattuta e che nel Finale ha vissuto continui ribaltamenti. Decisivi per i piemontesi i 18 punti di Diante Garret e i 17 di Blue, mentre alla Vanoli non bastano i 16 punti di un ottimo Simone Fontecchio. Il primo tempo si chiude in parità ma i due quarti di cui è composto ...

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Vanoli Cremona-FIAT Torino in DIRETTA : a caccia del primo posto in finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due semifinali valide per le Final Eight della Coppa Italia di Basket 2018 tra Vanoli Cremona e FIAT Torino. La Vanoli è uscita vincente, contro pronostico, dal suo quarto di finale con la Sidigas Avellino, al termine di una partita tirata fino alla fine nella giornata di giovedì. Torino, invece, ha superato l’Umana Reyer Venezia in una partita molto particolare, in cui ha preso un ...

Fuori due favorite - Avellino e Venezia Cremona al supplementare - Torino domina : Saltano subito due favorite, alle final 8 di coppa Italia, a Firenze. I campione d'Italia di Venezia e Avellino prima in tabellone. Torino ritrova per una sera la magia dei mesi con Luca Banchi, che l'...

