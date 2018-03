Cos' è Bicifestazione | il movimento che vuole più gente sui pedali in città

agi

(Di domenica 18 marzo 2018) Ogni italiano passa 9 anni della propria vita sulle strade cercando di muoversi. Sono 9 anni di stress, di odio sociale, di morte, di bruttezza, di solitudine, di veleno. E come se non bastasse, le strade delle città italiane, soprattutto nelle immense periferie, sono in assoluto il luogo dove è più facile morire o rimanere feriti. Sono queste le premesse da cui riparte Bicifestazione, che riunisce le associazioni di amanti delle due ruote (e). Il loro scopo è quello di chiedere città più a misura di bici, per “muoversi e vivere meglio”. L’appuntamento ai Fori per il 28 aprile “Sono passati sei anni dalla grande manifestazione ai Fori Imperiali, il 28 aprile 2012, quando 50.000 persone hanno invaso il centro di Roma al suono di Veni, Vidi, Bici, per chiedere città a misura di bicicletta”, si legge ...