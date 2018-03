Cos'è Bicifestazione - il movimento che vuole più gente sui pedali in città : Ogni italiano passa 9 anni della propria vita sulle strade cercando di muoversi. Sono 9 anni di stress, di odio sociale, di morte, di bruttezza, di solitudine, di veleno. E come se non bastasse, le strade delle città italiane, soprattutto nelle immense periferie, sono in assoluto il luogo dove è più facile morire o rimanere feriti. Sono queste le premesse da cui riparte Bicifestazione, che riunisce le associazioni di ...