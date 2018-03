Cosa ha detto Salvini sul taglio dei vitalizi proposto da Di Maio

Paola Di Benedetto : “Cecilia e Monte? Ecco Cosa penso della loro storia” : Paola Di Benedetto a Verissimo parla del comportamento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto è pronta a viversi la storia d’amore con Francesco Monte dopo la fine dell’Isola dei Famosi. I due hanno cominciato a frequentarsi, sperando di innamorarsi sul serio e costruire una relazione stabile e duratura. Ma cosa pensa […] L'articolo Paola Di Benedetto: “Cecilia e Monte? Ecco cosa penso della loro ...

“Ha lasciato l’Isola!”. Accertamenti medici per la naufraga. Mentre è via per capire Cosa c’è che non va - i compagni di gioco la massacrano. All’Isola dei Famosi non si guarda in faccia a niente e a nessuno (neanche quando uno sta male) : quello che le hanno detto alle spalle è terribile : All’Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo… dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e ...

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualCosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Al Bano Carrisi : dichiarazione choc su Romina e Loredana - ecco Cosa ha detto Video : Tra Loredana Lecciso e Romina Power [Video] è guerra aperta. L'ex soubrette in quest'ultimi mesi ha ricevuto varie frecciatine da parte della cantante statunitense e la sua unica reazione è quella di aver abbandonato la Puglia per rifugiarsi a Pavia. Ma dopo quello che è accaduto la settimana scorsa, la donna ha deciso di rivolgersi ai suoi avvocati. Il messaggio fake postato sul profilo dell'ex di Carrisi l'ha fatta letteralmente arrabbiare e ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Cosa è successo dopo L’Isola : L’Isola dei Famosi: Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme Durante la diretta di oggi di Mattino 5 nella parentesi dedicata all’Isola è stato parlato tra le altre cose anche dell’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha inoltre dichiarato che domani nel numero in uscita di Spy verrà spiegato nel dettaglio cosa è accaduto dall’uscita dagli studi di Cologno Monzese ...

Calenda ha detto qualCosa di sinistra : Alla presentazione di un libro ha detto che "il Jobs act è sbagliato", che bisogna proteggere l'occupazione e che la sinistra ha sbagliato molto The post Calenda ha detto qualcosa di sinistra appeared first on Il Post.

Valeria Marini critica Francesca Cipriani dopo la puntata : ecco Cosa ha detto Video : A dare colore alle prossime puntate dell'#Isola dei Famosi ci sara' la showgirl #Valeria Marini, la quale sara' una naufraga a tutti gli effetti ed avra' una missione in particolare che ancora non è stata resa nota. Ospite dell'ottava diretta del reality, la Marini ha avuto un confronto anche con Francesca Cipriani. Quest'ultima, la quale è stata fidanzata con l'ex marito di Valeria, ha raccontato che Valeria, durante la registrazione di 'Casa ...

SPECIALE MotoGp : 'griglia' invernale - Cosa hanno detto i test : Nove giorni per uscire dal letargo e scoprire se il lavoro di progettisti, ingegneri, meccanici ed informatici pagherà al momento di accendere i motori per il via del mondiale. I test della MotoGp ...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. Stefano De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

Che aria tira alla Bce - e Cosa ha detto Draghi - : Roma, 8 mar. , askanews, La Banca centrale europea ha lanciato un primo piccolo segnale di svolta, rispetto alla linea di politica monetaria ultra espansiva che da anni sta mantenendo per favorire una ...

Cosa ha detto sui migranti il senatore Toni Iwobi in un'intervista al 'Guardian' : 'Voglio sottolineare che la Lega non è contro l'immigrazione in quanto tale', ha aggiunto, 'nessuno al mondo può impedire alle persone di spostarsi. Ma siamo contro l'immigrazione illegale'. Il ...

Cosa ha detto sui migranti il senatore Toni Iwobi in un'intervista al 'Guardian' : Balotelli? polemizza con lui per la sua militanza più che ventennale nella Lega, allora ancora "Nord". E sui social network si sprecano le ironie (queste sì decisamente razziste) di chi lo considera uno "zio Tom", un "bravo negro" che segue senza discutere gli ordini del 'badrone' bianco. In realtà Toni Iwobi, primo senatore nero della storia d'Italia, è stato parte ...