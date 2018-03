Corna gate all’Isola | Monica Setta fa i nomi di Capriotti e Perez poi ritratta Karina

davidemaggio

: @ilMenestrelloh Il Mene-pensiero sul Corna-gate qual è ??? - AnnaEmme4 : @ilMenestrelloh Il Mene-pensiero sul Corna-gate qual è ??? - Albarotto : Non ci sono più dubbi, la donna infedele del corna gate dell’Isola dei FAmosi 2018 secondo il pubblico è lei Dopo i… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Domenica Live, Cecilia, Craig Warwick,La tresca honduregna scatena il pandemonio a Domenica Live. Nel programma condotto da Barbara D’Urso si è parlato del gossip secondo cui all’Isola dei Famosi 2018 due concorrenti sposati avrebbero amoreggiato in gran segreto. Di chi si tratta? Ad accendere le polveri su Canale5 è stata la giornalista, la quale ha riferito di aver appreso da Craig Warwick che i protagonisti dell’intrallazzo sarebbero stati Amaurys Pérez e Cecilia. Quest’ultima, presente in studio, è andata su tutte le furie ed ha minacciato querele. In un primo momento, era stata la stessa– incalzata da Vladimir Luxuria – a negare con tono pacato il suo coinvolgimento nel presunto rapporto bollente avvenuto sull’Isola, spiegando peraltro di essere impegnata sentimentalmente (ma non ...