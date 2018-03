huffingtonpost

: Grazie a @matteorenzi per l'entusiasmo, la passione e il coraggio che ci ha trasmesso in questi anni. Sì, abbiamo v… - marcodimaio : Grazie a @matteorenzi per l'entusiasmo, la passione e il coraggio che ci ha trasmesso in questi anni. Sì, abbiamo v… - GubbioMVArturo : RT @HuffPostItalia: Coraggio e passione - HuffPostItalia : Coraggio e passione -

(Di domenica 18 marzo 2018) L'intervento integrale di Gianni Cuperlo all'assemblea organizzata da Sinistradem, alla presenza del segretario reggente Maurizio Martina, di Luigi Zanda e dei ministri Andrea Orlando e Carlo CalendaForse è scontato, non lo so. Ma parto dalla data. Oggi è il 17 marzo. Ed è sabato. Quarant'anni fa il 17 marzo cadeva di venerdì e l'Italia si svegliava dopo il giorno più tragico nella storia della Repubblica. Era un tempo quello dove l'informazione custodiva la sua sobrietà. I titoli a piena pagina non erano frequenti. Poteva essere l'attentato a Kennedy. Lo sbarco sulla luna. Ma quel giorno – quel 17 marzo e per diversi giorni – uscirono tutti così: a nove colonne. D'altra parte nessuno aveva mai concepito una cosa simile. E chi l'aveva immaginata, in forma di satira, non aveva certo creduto potesse accadere. Era stato Dario Fo ...