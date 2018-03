Coppa del Mondo di sci alpino 2018 | troppo vento ad Aare | niente gare Manuela Moelgg si

Coppa del mondo di sci maschile : Hirscher dominatore assoluto - classifiche finali - Altri Sport : Coppa DEL mondo - CLASSIFICA GENERALE FINALE : 1. Hirscher , Aut, 1620 ; 2. Kristoffersen , Nor, 1285; 3. Svindal , Nor, 886; 4. Jansrud , Nor, 884; 5.Feuz , Svi, 856; 6. Pinturault , Fra, 707 ; 7. ...

Coppa del mondo di sci femminile : tutte le classifiche finali - l'anno di Shiffrin - Altri Sport : Classifica FINALE generale Coppa del mondo femminile : 1. Shiffrin , Usa, 1773; punti; 2. Holdener , Svi, 1168; 3. Rebensburg , Ger, 977; 4. Goggia , Ita, 958; 5. Weirather , Lie, 887; 6. Vlhova , ...

Snowboard - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : l’Italia vince anche il PSL misto con Ochner-Fischnaller : L’annata in corso dello Snowboard italiano dovrebbe non finire mai. Oggi, a Winterberg, è arrivato l’ennesimo trionfo in Coppa del Mondo grazie al successo di Nadya Ochner e Roland Fischnaller nel PSL misto, specialità che potrebbe entrare a far parte del programma olimpico a Pechino 2022. Fischnaller, vincitore della gara individuale di ieri e della Coppa di specialità proprio in PSL, ha recuperato in finale ben 1″2 ad Andreas ...

DIRETTA/ Gigante Are : annullato per vento. Streaming video e tv - Finali Coppa del Mondo sci donne - : DIRETTA Gigante Are Streaming video e tv, orario e risultato live della gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre.

Ginnastica - Team Challenge 2018 : il Belgio vince a Stoccarda - show di Nina Derwael! Belyavskiy vince la Coppa del Mondo : Il Belgio ha vinto il Team Challenge femminile a Stoccarda, evento che fa da contorno alla Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. Le fiamminghe si sono imposte con 156.463 rifilando oltre tre punti di distacco alla Svizzera (153.129), terzo il Giappone (151.663) che ha preceduto la Germania di due decimi (151.462). A fare la differenza è stata sopratutto Nina Derwael, Campionessa d’Europa e bronzo iridato alle parallele asimmetriche: ...

Ski cross - Coppa del Mondo 2018 Annullate le gare a Megeve. Sfere di Cristallo a Bischofberger e Naeslund : A Megeve , Francia, si dovevano disputare le ultime gare della Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. I l maltempo, però, ha impedito il corretto svolgimento delle due prove e così si sono assegnate le Sfere di Cristallo. A festeggiare al maschile ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina vince a Baku - Lyu scatenata. Super Petrounias - quinto Levantesi : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le prime Finali della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina conferma il pronostico della vigilia e a 41 anni suonati vince ancora una volta: 14.300 per l’uzbeka che riesce a regolare l’azera Marina Nekrasova, brava col dty (14.600) ma con una media di 14.216. Terza la slovena Tjasa ...

Ski cross - Coppa del Mondo 2018 – Annullate le gare a Megeve. Sfere di Cristallo a Bischofberger e Naeslund : A Megeve (Francia) si dovevano disputare le ultime gare della Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Il maltempo, però, ha impedito il corretto svolgimento delle due prove e così si sono assegnate le Sfere di Cristallo. A festeggiare al maschile è lo svizzero Marc Bischofberger che ha avuto la meglio su Jean Frederic Chapuis per 59 punti. L’argento di PyeongChang 2018 si lascia così alle spalle il transalpino che è ...

Speed skating - Finali Coppa del Mondo Minsk 2018 : team pursuit maschile azzurro è secondo! Giovannini e Ghiotto nella top10 dei 5000 metri : Prima giornata di gare nella finale di Coppa del Mondo di Speed skating ed Italia in grande evidenza nel team pursuit maschile. Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Riccardo Bugari hanno concluso in seconda posizione alle spalle della Norvegia (3’43″88) e precedendo il Giappone (3’51″84). Gara che ha visto queste tre squadre al via ed in cui la selezione del Bel Paese è riuscita a far fronte all’assenza del proprio ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Norvegia senza avversari nel Team Event di Vikersund : Una vittoria annunciata. La Norvegia ha imposto un dominio netto dal primo all’ultimo Salto nella prova a squadre sul trampolino di voli di Vikersund (HS 140) valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018 e per il Raw Air Tournament. Il quartetto di casa formato da Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen e Robert Johansson ha totalizzato 1567,3 punti sugli otto salti di gara, andando a conquistare una ...