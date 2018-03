Concorsi farmacista | 4 bandi attivi | scadenza fino al 12 03 2018

Concorsi biologo - tecnico biomedico e farmacista : scadenza marzo - aprile 2018 Video : Oggi andremo ad occuparci di nuovi Concorsi in campo sanitario per il ruolo professionale di biologo [Video], tecnico di laboratorio biomedico e farmacista: bandi in scadenza a marzo e aprile 2018. Concorso biologo L'Azienda Sanitaria integrata di Udine deve assegnare una borsa di ricerca, della durata di otto mesi, da espletare presso il SOC - Malattie Rare di Udine. Possono fare domanda coloro che possiedono: Laurea specialistica in Biologia o ...

Concorsi farmacista - 36 posti vacanti : info e scadenza : Ecco nuovi dettagli e requisiti che riguardano gli ultimi Concorsi per la professione sanitaria di farmacista: tre i bandi in scadenza tra fine gennaio e metà febbraio 2018, per un totale di 36 posti vacanti. Concorso farmacista L'ASL n°14 -Omegna di Verbania ha indetto una pubblica selezione per l'assegnazione di una borsa di studio denominata 'Il counseling del farmacista'. Tra i requisiti specifici è necessario: Laurea in Farmacia o ...