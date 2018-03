Compie 40 anni la legge Basaglia

La vice presidente della Commissione consiliare Cultura Onisto alla giornata di studio 'La scuola dell'infanzia Compie 50 anni! Un percorso ... : ... i 50 anni dalla legge 444 del 18 marzo 1968 che sancì la nascita di quello che sarebbe poi diventato uno dei gradi scolastici più qualificati al mondo, fiore all'occhiello del nostro sistema ...

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema degli anni ’80 - Compie gli anni ed è ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

William Gibson - Compie 70 anni il profeta del futuro presente : William Gibson compie oggi 70 anni ed è considerato a giusta ragione uno dei padri della fantascienza moderna, avendo contribuito in maniera significativa a inquadrare il movimento cyberpunk e le sue peculiarità stilistiche e narrative. A lui dobbiamo libri assolutamente fondamentali per la fantascienza, la narrativa e la cinematografia moderna come Neuromante, Giù nel Cyberspazio, Monnalisa Cyberpunk e la raccolta La Notte che bruciammo ...

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una bambina dolcissima e sta per Compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Sabrina Salerno Compie cinquant'anni/ L'icona anni '80 e il ruolo di mamma : "Bisogna saper dire no" : Sabrina Salerno, la splendida icona degli anni '80 compie oggi cinquant'anni. Per lei però il tempo sembra essersi fermato, infatti è ancora splendida come ai tempi di Professione vacanze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Pogba Compie 25 anni - la Juve lo celebra : il ritorno a Torino è possibile? : Il francese è in rotta con Mourinho e in estate può lasciare Manchester. La Signora si muove in silenzio, puntando sul rapporto con Raiola. Sul giocatore ci sono tuttavia anche Barcellona e Real ...

Sabrina Salerno Compie 50 anni 'con una insostenibile leggerezza' : Scoperta da Claudio Cecchetto, Sabrina è divenuta celebre con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi Italiani. In veste di cantante ha avuto successo soprattutto grazie agli album Sabrina, ...

Il primo televisore di Philips Compie 90 anni : ... dando vita alla join-venture TP Vision , e continua oggi con la nuova linea up 2018 , con i Philips Tv Oled 973 e Philips Tv 750 capaci di collegarsi al web e trasmettere contenuti in streaming di ...

La prima televisione di Philips Compie 90 anni : La torta con le candeline è più che pronta in casa Philips. Il marchio olandese festeggia infatti i 90 anni dal lancio sul mercato della sua primissima televisione: un apparecchio ancora in bianco e nero, ovviamente, con uno schermo piccolissimo e quattro manopole al posto di quelli che sarebbero diventati pulsanti & co. Ancora embrionale, certo, eppure incredibilmente avveniristico per il 1928.Con il passare dei decenni lo schermo iniziò ...

La Figc Compie 120 anni : Il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, mette invece in luce come nei dieci eventi più seguiti nella storia della Rai 'nove sono partite della nazionale'. Fra gli altri eventi in programma il ...

Swatch Compie 35 anni e si regala un nuovo modello cult : ... " Più che un orologio è un'ideologia, perché questo prodotto racconta l'idea che a rendere interessante l'arte sia anche la capacità di portarla dentro al mondo e non di lasciarla appannaggio ...

"Fratelli e sorelle - buonasera" : il pontificato di papa Bergoglio Compie 5 anni : papa Francesco compie 5 anni di pontificato. Era la sera del 13 marzo 2013 quando la fumata bianca in piazza del Vaticano annunciava che il conclave dei cardinali, convocato dopo le anomale dimissioni di papa Benedetto XVI, aveva scelto un nuovo...

Papa Francesco : ‘scomodo - radicale - grillino’. Il pontificato di Bergoglio Compie cinque anni : “Il Papa scomodo” lo ha definito il vaticanista del Tg2 Enzo Romeo. “Un Papa che divide?” si è, invece, domandato Gianfranco Svidercoschi, vicedirettore de L’Osservatore Romano durante il regno di san Giovanni Paolo II. È un dato di fatto incontrovertibile, però, che allo scoccare dei primi 5 anni di pontificato di Jorge Mario Bergoglio le opinioni, più dentro che fuori il gregge dei credenti, siano abbastanza discordanti. Del resto, come ...