Comincia la caccia all' Orient Express In Uruguay il campionato compie il giro di boa

Pescara - 29enne ucciso. La madre su Facebook : “Maledetto killer guardati le spalle - Comincia la caccia” : Prima gli appelli per avere informazioni, poi la rabbia. Laura Lamaletto, la madre di Alessandro Neri ucciso a Pescara, chiede agli amici di non essere tristi ma di aiutarla a trovare il suo assassino. Un uomo o una donna cui la signora dà il tu e minaccia: “Maledetto killer guardati le spalle comincia la caccia” e anche “Maledetto assassino di Ale. Non c’è posto dove tu possa nasconderti“. Il giovane, 29 anni, è ...

La caccia al fascista Comincia all'anagrafe : Sono ben 276 i milanesi di nome Benito : Milano - C'è chi vuole demolire i monumenti costruiti nel Ventennio, c'è chi propone di cambiare i nomi alle strade intitolate agli uomini del Regime. E chi si spinge ancora più in là, utilizzando gli elenchi elettorali per lanciare un nuovo allarme sulla recrudescenza fascista: c'è in giro troppa gente che si chiama Benito.Pazienza se in spagnolo Benito vuol dire Benedetto, se un martire con questo nome si festeggia il 23 agosto; ...