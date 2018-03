Come testare funzioni su Samsung Galaxy S8 e S7 con 15 codici numerici segreti

optimaitalia

: Come testare funzioni su #SamsungGalaxyS8 e #S7 con 15 codici numerici segreti - OptiMagazine : Come testare funzioni su #SamsungGalaxyS8 e #S7 con 15 codici numerici segreti - gina46387505 : @donnad_it Anche io sono stato scelto come Ambassador su DonnaD per testare i prodotti della Pril....l'ho ricevuti… - Brienzina : Se non lo si convoca come si fa a testare la sua maturità professionale ( e quindi caratteriale) ? -

(Di domenica 18 marzo 2018) Per chi possiede unS8 eS7, naturalmente pure nelle varianti Plus ed Edge, potrebbe essere più che utileogni tanto le specifichedel proprio telefono per capire se queste presentano anomalie o meno. La necessità è di certo reale ma forse pochi sanno che è possibile diagnosticare eventuali problemi con l'ausilio di alcunida digitare sul tastierino e per ottenere dunque tutte le informazioni del caso in poco tempo. Esiste, a tal proposito, una lista completa di suggerimenti inclusa in questo articolo e subito pronta all'uso.,Per verificare subito la bontà del sensore di luce, ad esempio, bisognerò digitare il codice *#0589#, per quello di prossimità *#0588# mentre per fare diagnostica della propria rete Wi-Fi, accedendo a tutti gli indirizzi collegati al telefono, ecco che la sequenza dedicata e a dire la verità, pure ...