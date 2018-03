Coldiretti | via libera ad opportunità economiche montagna e zone interne

Coldiretti : Foreste - l'approvazione del testo unico dal Governo via libera alle opportunità per la montagna e aree interne : Non c'è alcun dubbio le Foreste e boschi contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di Foreste e boschi. Adesso con l'...

Coldiretti : al via inchiesta UE contro l’invasione di riso da Birmania e Cambogia : Parte la procedura comunitaria per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA (“Tutto tranne le armi”) che nell’ultimo anno hanno dimezzato le quotazioni riconosciute agli agricoltori italiani su livelli insostenibili. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 100/30 del 16 marzo l’avviso di apertura di una inchiesta di salvaguardia relativa alle ...

Maltempo - Coldiretti Foggia : ancora disagi e viabilità a singhiozzo : In provincia di Foggia proseguono i disagi per la fase di Maltempo dei giorni scorsi che finora ha provocato danni nei campi, con rami spezzati per il peso della neve, ortaggi bruciati, gemme di frutteti gelate e difficoltà nelle consegne e nei ritiri dei prodotti ortofrutticoli, secondo quanto registrato in tutta la provincia da Coldiretti Foggia. Neppure la viabilità è tornata alla normalità. “Dal 26 febbraio ad oggi, in soli 8 giorni, ...

Coldiretti Alessandria : al via la petizione #Stopcibofalso : Questa petizione vuole difendere le nostre produzioni ed il lavoro dei nostri imprenditori, bloccando le speculazioni che ostacolano l'economia del territorio. Basti pensare che, ad esempio, la ...

Coldiretti - Made in Italy : dall’UE via libera all’Asiago Made in Japan e al Grana carioca : Dal formaggio Asiago Made in Japan al Grana carioca, dal Reggianito al Parmesao, dal Provolone al Romano, fino al Sardo e alla Mortadela, l’Unione Europea legalizza, attraverso la firma degli accordi di libero scambio, le imitazioni delle più note specialità del Made in Italy a tavola che hanno raggiunto il valore record di 60 miliardi di euro. A denunciarlo è la Coldiretti in occasione dell’inaugurazione di Fieragricola di Verona, dove sono ...