Clima a rischio molte specie nel Mediterraneo

Clima - Wwf : “A rischio metà delle specie nelle aree chiave per la biodiversità” : Se le emissioni di CO2 continueranno ad aumentare senza controllo, il mondo è destinato a perdere almeno la metà delle specie animali e vegetali oggi custodite nelle aree più ricche di biodiversità. A fine secolo potremmo assistere ad estinzioni locali in alcuni paradisi come l’Amazzonia, le isole Galapagos e il Mediterraneo. Anche rimanendo entro il limite di 2° C posto dall’Accordo sul Clima di Parigi, perderemmo il 25% delle ...

Clima - l’allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

Cambiamento Climatico : importante conferenza online europea per promuovere l’adattamento alle condizioni estreme e la riduzione del rischio di catastrofi : Mercoledì 21 marzo 2018, dalle 15 alle 15.50 CET si terrà una conferenza online dal titolo “Adapting to climate change: linking knowledge, policies and practices” (“Adattarsi al Cambiamento climatico: collegare conoscenza, politiche e attività”) organizzata congiuntamente dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e dall’Italian Society for Climate Sciences (SICS). Integrare l’adattamento al Cambiamento climatico ...

Con cambiamenti Climatici a rischio produzione elettricità : "Secondo i ricercatori - riporta il sito - l'energia idroelettrica e termoelettrica contribuiscono insieme al 98% della produzione di energia elettrica del mondo. Queste tecnologie dipendono ...

Clima - lo studio : per Roma il rischio delle temperature più alte di 14 gradi : Sono le ondate di calore, il pericolo principale che dovrà affrontare Roma nei prossimi anni a causa dei cambi Climatici. Lo rivela uno studio pubblicato martedì dalla rivista Environmental Research Letters che ha utilizzato tutti i modelli Climatici disponibili per valutare cosa è più probabile che accadrà in Europa in uno scenario in cui il mondo non riesce a ridurre drasticamente le emissioni di carbonio, mentre la popolazione continua a ...

Clima : bozza rapporto Onu - rischio superare soglia 1 - 5 gradi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La dieta del cambiamento Climatico : un nuovo studio dimostra gli effetti dello scioglimento dei ghiacci sugli orsi polari - ora a rischio estinzione : Un nuovo studio dimostra che alcuni orsi polari nell’Artico stanno perdendo peso nel periodo in cui dovrebbero farlo aumentare: è la dieta del cambiamento climatico. Gli scienziati danno la colpa al riscaldamento globale per la diminuzione del ghiaccio nell’Oceano Artico di cui gli orsi hanno bisogno per cacciare le foche in primavera. Per condurre la loro ricerca, gli scienziati hanno spiato gli orsi polari munendo 9 femmine bianche giganti di ...

Laghi - stagni e pozze sorvegliati speciali per il rischio Clima : Zone Umide sorvegliate speciali a causa dell’effetto clima che le sta prosciugando, una pressione che si aggiunge al consumo del suolo, all’inquinamento e alla caccia. Sono gli ecosistemi più a rischio del pianeta: in Europa ne sono scomparsi il 90% solo nell’ultimo secolo. Dei circa 3 milioni di ettari originari, all’inizio del ventesimo secolo ne restavano meno della metà, 1.300.000 ettari. In Italia il colpo finale è stato dato ...