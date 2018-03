Clementino | «Quando per colpa della cocaina non ero più io»

vanityfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - AvvCriscuolo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - spettacolo_fp : “Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere” La dolorosa confessione di... -

(Di domenica 18 marzo 2018) «È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi, dove?». Siamo a Storie Digitali, il festival rganizzato da CultCity, diretto da Antonio Dikele Distefano e dedicato alle storie di successo del mondo del web, alla Fabbrica del Vapore a Milano. La platea è piena di giovani e il rapperfa una pausa, sul palco. Poi prosegue: «C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente». LEGGI ANCHE: «Stronzo a volte, cuspide mai» LEGGI ANCHE: «Pino Daniele, il regalo più bello» E ancora: «Ho perso presentazioni dei miei dischi perché ero strafatto in casa. Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z.hai un genitore che ti ...