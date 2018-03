Clementino e la cocaina | la confessione della dipendenza e la cura in comunità | “Da

optimaitalia

(Di domenica 18 marzo 2018) Il rapporto trae laè stato al centro dell'incontro che ha visto protagonista il cantautore campano sul palco del festival Storie Digitali in scena a Milano dal 15 al 17 marzo.Il rapper di Nola, ospitekermesse per parlaresua musica che proprio sul web ha cominciato a farsi strada ormai oltre un decennio fa, ha confessato di essere uscito da unadi recupero per tossicodipendenti da appena due settimane e ha voluto condividere col pubblico la sua esperienza di vita più dura.Per la prima volta, il cantante che negli ultimi anni si è fatto apprezzare per gli album Mea culpa!, Miracolo e Vulcano approdando anche per due edizioni sul palco del Festival di Sanremo, racconta in pubblico il suo rapporto con la.C'è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la. Sapete come funziona, sei un artista, ...