Clementino confessa | “Schiavo della cocaina Ero strafatto in casa da tre giorni”

(Di domenica 18 marzo 2018) “Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa”: inizia così il racconto del rapper napoletano, chei suoi problemi con ladal palco del festival milanese Storie Digitali. Come riporta Il Messaggero,ha colto di sorpresa la platea, che ha ascoltato in silenzio il suo sfogo: “C’è stato un momento –spiega– in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente”. “È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico a voi, dove?”. Poi rivela anche di aver avuto anche grossi problemi a rispettare impegni lavorativi importanti, come la presentazione dell’album Vulcano saltata perché “eroinda tre giorni” ma ...