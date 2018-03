Cina | nuova era alla Banca centrale Le sfide per il prossimo governatore

AlluCinazioni e vetrine digitali. L'artista Ignasi Monreal firma la nuova campagna Gucci : Con quella forza sconvolgente della rottura dal vecchio mondo del fashion system su cui Alessandro Michele ha puntato sin dal primo momento al timone della direzione creativa. Ignasi Monreal ha ...

Anche la Cina pronta a reagire alla nuova politica sui dazi di Washington : Pechino è pronta a dare agli Stati Uniti una risposta necessaria e giustificata, sottolineando che nell'era della globalizzazione questa guerra commerciale danneggerebbe tutti - Mentre dovrebbe ...

Robot - Cina e politiche green. La nuova tattica di Lego : Può sembrare un paradosso visto che forse, al mondo, non esiste nulla di più "analogico" dei mattoncini Lego, eppure per cercare di salvarsi l'azienda ha deciso di investire sul digitale. Per questo ...

Cina - la nuova stazione ferroviaria? Te la costruisco in una notte (con 1500 operai) : il time-lapse è impressionante : Cina meridionale, la costruzione della stazione ferroviaria di Nanlong nella città di Longyan viene portata a termine in sole nove ore da 1500 operai. Zhan Daosong vice direttore del China Tiesiju Civil Engineering Group, la principale compagnia di costruzione ferroviaria del paese, dichiara che gli operai sono stati divisi in sette unità per lavorare simultaneamente, con l’ausilio di 23 scavatori e sette treni. La linea ad alta velocità lunga ...

Cina : 'Costituzione forte garanzia per lo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi nella Nuova Era' : Questo emendamento costituisce un grande evento nella vita politica nazionale, attraverso il quale è stato possibile aggiungere nella legge fondamentale dello Stato importanti teorie, concezioni e ...

Nuova via della seta - il rischio è spingere l’Europa tra le braccia della Cina : La Nuova “via della seta” potrebbe addirittura erodere il confine tra due continenti, riportando l’umana percezione al dato geografico: non esistono Asia ed Europa bensì esiste l’Eurasia. di Mattia Molteni Di tutti i mezzi di trasporto, la ferrovia è il più sottostimato. Parte del paesaggio da oltre cento anni, la ferrovia ormai non cattura più l’attenzione di un tempo, e i treni, specie se merci, non ottengono la stessa considerazione rispetto ...

Qualche deCina di persone a contestare Fiore di Forza Nuova in una Darsena blindata : Camionette della polizia e dei carabinieri con Qualche decina di agenti in tenuta antisommossa a presidio di tutti i varchi di accesso a via Aquileia e la Digos in borghese a sorvegliare: massiccio ...

Isola - Paola Di Benedetto fa pure tendenza : il dettaglio che non può esservi sfuggito. La regina incontrastata della cronaca rosa in Honduras se ne separa di rado. Come Francesca Cipriani con la sua coronCina di fiori. E c’è chi già parla di ‘nuova moda’… : L’Isola dei Famosi è il reality del momento. È sulla bocca di tutti, poi, anche per via delle accuse choc mosse da Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana. Una faccendaccia che da settimane tiene banco su social, carta stampata e salotti televisivi e che, complici i fuori onda, gli inviti declinati e le frecciatine nemmeno troppo velate, è destinata a far parlare ancora. Forse fino alla fine del gioco, ecco. E ...

OffiCina della Musica e delle Parole : nuova partnership con iLiveMusic : Officina della Musica e delle Parole e iLiveMusic insieme: l'App di riferimento per la Musica in Italia, per tutto il 2018 diventa l'unico canale per candidarsi alle sessioni di OMP. Il termine per ...

Così la Cina guida la nuova «corsa all'oro» dei metalli rari in Africa : Nel mondo ricco i governi impongono limiti alle emissioni delle auto. I costruttori puntano sull'elettrico. Nel mondo povero è una nuova corsa dell'oro, legata alla conquista dei minerali per alimentare le batterie delle auto del futuro.

Così la Cina guida la nuova «corsa all’oro» dei metalli rari in Africa : Crescono gli investimenti sui metalli rari ma l’altra faccia dell’«aria pulita» è l’inquinamento nei siti di estrazione. Il soft power di Pechino per riuscire a garantirsi un accesso preferenziale nel continente ...

Arte - cuCina e solidarietà : inaugurata la nuova caffetteria del Museo : CREMONA - Arte, cucina e solidarietà. inaugurata questa mattina dal sindaco e assessore alla Cultura Gianluca Galimberti , insieme agli assessori Barbara Manfredini, Rosita Viola e Andrea Virgilio , ...

F1 - Scintillante e affasCinante - dopo la Haas tocca alla Williams : cadono i veli dalla nuova FW41 [FOTO E VIDEO] : La Williams ha lanciato nella serata di oggi il rendering della FW41, la monoposto con cui Stroll e Sirotkin proveranno a riscattare gli altalenanti risultati dello scorso anno Avrebbe dovuto essere ...

Cina - confermato ruolo fondamentale della nuova forza motrice per la crescita dell'economia : ... con la creazione di un ambiente politico favorevole allo sviluppo delle "quattro nuove economie" e attraverso l'integrazione di internet, big data e intelligenza artificiale con l'economia reale.